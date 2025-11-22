Slušaj vest

U protekla 24 časa nije bilo novih intervencija na poplavljenim područjima na teritoriji Grada Vranja. Vodostaj Južne Morave u opadanju, saopšteno je na zvaničnom sajtu Grada Vranja.

Prema prognozi RHMZ, u naredna 24 časa, očekuju se padavine od 50 do 60 l/m2, pa će sve dežurne službe i dalje biti u pripravnosti.

Vodostaj Južne Morave u opadanju

“Prema poslednjim podacima, u protekla 24 časa nije bilo novih intervencija na poplavljenim područjima na teritoriji Grada Vranja. Voda se povukla iz dvorišta pet ugroženih kuća u Pavlovcu.

Kod Ćukovca, vodostaj Južne Morave je u opadanju i niži je za dva metra od poslednjeg merenja, a voda se, takođe, povlači i iz oranica u svim područjima.

U Zlatokopu, Južna Morava se u celosti vratila u svoje korito, ali su iz predostrožnosti mostovi u Rataju i Ćukovcu i dalje zatvoreni za saobraćaj, pa ce preporučuje korišćenje alternativnih putnih pravaca.

Prema prognozi RHMZ, u naredna 24 časa, očekuju se padavine od 50 do 60 l/m2, pa će sve dežurne službe i dalje biti u pripravnosti”, saopšteno je na zvaničnom sajtu Grada Vranja.

