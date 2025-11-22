ARANĐELOVDAN UZ POSNU TRPEZU I DOBRO RASPOLOŽENJE! Vera iz Vranja svake godine iznenadi goste - na stolu i Dubai kolač (FOTO)
Ove godine oni koji obeležavaju krsnu slavu Aranđelovdan pripremili su posnu trpezu, jer se slavilo u petak.
Danas je paterica i domaćini dočekuju goste koji nisu mogli da dođu na dan slave.
Vranjske domaćice i ove godine pokazale su svoje umeće, inovativnost i obogatile slavsku trpezu. Među njima je i sagovornica Kurira Vera.
Pred gostima brojni posni specijaliteti, a raznovrsnost slanih i slatkih đakonija potvrda je koliko su vranjske domaćice vešte u kulinarstvu, za ovaj poseban porodični dan.
Vera iz Vranja svake godine slavskoj trpezi na Aranđelovdan doda i novu đakoniju kojom prijatno iznenadi svoje goste.
"Slavska trpeza u našem domaćinstvu svake godine ima neku novinu. Pored klasičnih jela uvek je po nekoliko novih slanih i slatkih stvari. Tako je i ove godine. Bombice od posnog sira urnebes, salata sa kupusom sa posnim mileramom, ta salata i bombice su novina. Rolat sa spanaćem i ajvarom. Posne pohovane palačinke sa pečurkama koje se prave sa kiselom vodom i brašnom", kaže Vera.
Od kolača na slavskoj trpezi u njenom domu, baklava sa pistaćima, ali i novi Dubai kolač u korpicama od crne čokolade i kolač u belim korpicama, novi ukusi i novi oblici u asortimanu slavskih kolača.
Vera objašnjava šta je sve potrebno za pripremu kolača. Od materijala za baklavu kore, pistaći čokolada, posebna smesa je i za Dubai kolač i kadaif .
"Krem i malina uz bademovo mleko i posni puding za bele korpice daju poseban ukus“, objašnjava sagovornica Kurira iz Vranja.
Na pitanje zašto se iskreno trudi da gosti probaju svaku vrstu kolača, odgovara:
"Volim da moji gosti probaju svaki kolač. Ako ne mogu ceo onda dele između sebe. Sve je to na trpezi postavljeno da se poslužimo i ja bih volela da probaju sve što je pripremljeno", iskrena je Vera.
U kući naše domaćice iz Vranja na Aranđelovdan je uvek dobro raspoloženje, gosti su nasmejani kao i domaćini.
"Ove godine su za trpezom svi moji gosti i baš mi je drago zbog toga što su došli. Mi se uvek šalimo, trudimo se da na slavi svima bude prijatno i da se oseti da su nam gosti dobrodošli na ovaj važan dan za našu porodicu, na Aranđelovdan", zaključuje sa osmehom.