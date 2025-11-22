Slušaj vest

Ove godine oni koji obeležavaju krsnu slavu Aranđelovdan pripremili su posnu trpezu, jer se slavilo u petak.

Danas je paterica i domaćini dočekuju goste koji nisu mogli da dođu na dan slave.

Vranjske domaćice i ove godine pokazale su svoje umeće, inovativnost i obogatile slavsku trpezu. Među njima je i sagovornica Kurira Vera.

Pred gostima brojni posni specijaliteti, a raznovrsnost slanih i slatkih đakonija potvrda je koliko su vranjske domaćice vešte u kulinarstvu, za ovaj poseban porodični dan.

1/5 Vidi galeriju Ovako se slavi Aranđelovdan u Vranju Foto: Kurir/T.S.

Vera iz Vranja svake godine slavskoj trpezi na Aranđelovdan doda i novu đakoniju kojom prijatno iznenadi svoje goste.

"Slavska trpeza u našem domaćinstvu svake godine ima neku novinu. Pored klasičnih jela uvek je po nekoliko novih slanih i slatkih stvari. Tako je i ove godine. Bombice od posnog sira urnebes, salata sa kupusom sa posnim mileramom, ta salata i bombice su novina. Rolat sa spanaćem i ajvarom. Posne pohovane palačinke sa pečurkama koje se prave sa kiselom vodom i brašnom", kaže Vera.

Od kolača na slavskoj trpezi u njenom domu, baklava sa pistaćima, ali i novi Dubai kolač u korpicama od crne čokolade i kolač u belim korpicama, novi ukusi i novi oblici u asortimanu slavskih kolača.

Vera objašnjava šta je sve potrebno za pripremu kolača. Od materijala za baklavu kore, pistaći čokolada, posebna smesa je i za Dubai kolač i kadaif .

"Krem i malina uz bademovo mleko i posni puding za bele korpice daju poseban ukus“, objašnjava sagovornica Kurira iz Vranja.

Na pitanje zašto se iskreno trudi da gosti probaju svaku vrstu kolača, odgovara:

"Volim da moji gosti probaju svaki kolač. Ako ne mogu ceo onda dele između sebe. Sve je to na trpezi postavljeno da se poslužimo i ja bih volela da probaju sve što je pripremljeno", iskrena je Vera.

U kući naše domaćice iz Vranja na Aranđelovdan je uvek dobro raspoloženje, gosti su nasmejani kao i domaćini.