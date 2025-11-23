Slušaj vest

IVANJICA – Opština Ivanjica po teritoriji koju zauzima jedna je od većih u zapadnoj Srbiji, ipak kako veći deo čine planinski nepristupačni predeli, stanovništva u selima sve je manje. Oni koji su odlučili da ostanu na dedovini, suočavaju se sa lošim putevima, nestancima struje i lošim signalom na mobilnim telefonima.

- Čim krene da pada sneg mi znamo da ćemo ostati bez struje, tako bude skoro svake zime i skoro da smo navikli na to. Ipak, nadamo se da će bar našoj deci koja su odlučila ovde da ostanu biti bar malo bolje. Putevi su neki urađeni, pa delom do sela putujemo fino, a posle kako gde koji kraj. Puno ih ima i potpuno odnetih od nevremena koja su nas ranije pogađala. Ali, opet kažem život na selu jeste težak, ali je i na svoj način lep pa sve to nekako na taj način i kompenzujemo, kažu za RINU meštani podgolijskih sela.

Teritorija opštine Ivanjica neretko je pogođena i vremenskim neprilikama i nije novost da su poplave odnele na desetine kilometara lokalnih puteva i da su jake mećave oštetile elektro-mrežu. Lokalna samouprava, na čelu sa predsednikom opštine Aleksandrom Mitrovićem, čini sve kako bi se štete svele na minimum a uslovi života na teritoriji ivanjičke opštine makismalno poboljšali.

- Usled vremenskih neprilika i vanrednih situacija, tokom poslednjih godina pretrpeli smo velike udare na našu infrastrukturu, kako na elektromrežu, tako i na puteve. Imali smo ogromne odrone, pucanje cevovoda, pa je grad skoro 20 dana bio bez vode dok smo sanirali kvar. Zbog svega toga konstantno radimo na rekonstrukciji puteva, asfaltiranju novih putnih pravaca i obnovi mreža, kako bismo se pripremili za buduće situacije. Poslednja snežna nepogoda je pokazala koliko je naša infrastruktura opterećena – preko deset dana neke mesne zajednice bile su bez struje, a pojedini stanovnici i do 16 dana, kaže za RINU Mitrović.

Šteta je bila velika i na niskonaponskoj i na visokonaponskoj mreži. Ekipe Elektrodistribucije i EPS-a su radile konstantno, ali zbog rasprostranjenosti terena i dužine mreže saniranje kvarova sporo je proticalo.

- Apelovali smo na ministarstvo i na državu da pomognu u rekonstrukciji, jer samo u svakom pravcu imamo preko 100 kilometara niskonaponske mreže i dosta visokonaponske, koja je preko 30 godina stara i iznuta je za kompletnu obnovu. Nakon poplava, sanirali smo deo vodovodne mreže, a sa „Srbija vodama“ zaštitili obalu Moravice kamenim nabačajem i zidovima. I dalje postoji deo od centra grada ka Prilikama koji treba sanirati, kaže prvi čovek opštine.

Tokom lepih sunčanih dana ove jeseni u Ivanjici su radnici uspeli da završe važnije infrastrukturne projekte. Između ostalih, završen je i projekat Darijevića reka – Kamaslava, vredan 80 miliona dinara.

- Završili smo i radove u Čepovu i krakovima, koji su koštali oko 16 miliona dinara, kao i dosta infrastrukturnih projekata iz samofinansiranja. U toku su radovi na bazenima na Jakovljića polju, vrednosti oko 101 milion dinara. U ovoj godini planiramo završetak betonskih radova, preko 50% ih je već urađeno, dodaje Mitrović.

Oko 5.000 ljudi na teritoriji opštine Ivanjica je tokom poslednjeg snežnog nevremena bilo bez struje. Najudaljenije mesne zajednice bile su najpogođenije, i to Katići, Kušići, Luke, Osonica. Luke i Osonica su bile preko deset dana bez električne energije. Građani su se tada samoorganizovali i sami su pomagali ekipama na terenu. Pričinjena šteta je ogromna i u poljoprivredi, stradali su malinjaci, kruške, jabuke, šljive, sve je izlomljeno a procena štete i dalje traje.

- Rebalans budžeta smo uradili kako bismo se uskladili sa povećanjem minimalne zarade. Planirano je da Ivanjica povuče kredit za početak radova na trafostanici, na vodovodu Šljivići i vodovodu Stara fabrika. To su prioritetni projekti za narednu godinu. Kroz LIDA program imamo dostupna sredstva od 260 miliona dinara i pripremljene projekte koji čekaju potpis ugovora, trotoare na Kušićanu, parking kod Doma zdravlja, trotoare u centru iznad i ispod Hotela Park. Plan nam je da sve to u narednoj godini započnemo, kaže Mitrović.

Predsednik opštine još jednom ističe da su najveći udar u prethodnim godinama bile poplave. Usled te elementarne vremenske nepogode most na Derovcu bio je potpuno uništen. Uništeni su i mnogi drugi mostovi i putna infrastruktura širom opštine.

- U proteklih 4–5 godina uspeli smo da saniramo oko 90% oštećenih mostova i infrastrukture. Most na Derovcu je sada završen i predstavlja vitalnu vezu naselja Šume, Bukovica i Senja, rekao je Mitrović.