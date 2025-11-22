Slušaj vest

Sedam radnica iz fabrike u Vlasotinca javilo se u Opštu bolnicu Leskovac nakon što su osetile simptome mučnine, piše lokalni portral.

Prema rečima direktora Opšte bolnice Leskovac Nebojše Dimitrijevića, navodno je šest radnica primljeno juče u Urgentni centar, nakon čega su upućene na dalje preglede na Infektivno odeljenje, dok se, prema njegovim rečima, sedma radnica sa istim tegobama javila jutros.

Sve pacijentkinje su primile infuziju i nakon obavljenih pregleda puštene su na kućno lečenje, navodi se.

Prema informacijama do kojih je došao portal Rešetka, sumnja se na trovanje hranom u fabričkoj kantini, ali se još uvek ne zna šta je tačno izazvalo tegobe.

Radnice koje su dobile simptome trovanja navodno su jele picu sa dodatkom kečapa i majoneza. Radnici koji nisu koristili ove priloge nisu imali nikakvih zdravstvenih poteškoća.

Za sada nema informacija da li je o ovom slučaju obaveštena sanitarna inspekcija, niti da li je pokrenuta zvanična kontrola hrane u objektu.

Kurir.rs/Rešetka

