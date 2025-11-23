Slušaj vest

Posle kraće bolesti, u Stalaću je, u 97. godini, preminuo Kosta Antić, ugledni privrednik, vlasnik istoimene firme i jedan od najstarijih i najuglednijih preduzetnika u Srbiji.

Kosta Antić je rođen 1928. u Beogradu u siromašnoj porodici, sa kojom se već u petoj godini seli u Paraćin, gde sa 12 godina počinje da radi u Fabrici stakla. Posle oslobođenja 1944. usavršava se u Nemačkoj, radi na elektrifikaciji Paraćinskog sreza, 1959. otvara malu zanatsku radionicu u Paraćinu, ali se iste godine seli u Stalać.

Od samog početka, firma "Kosta Antić" se bavila proizvodnjom metalne galanterije, postavši dobavljač svetski poznatim firmama kao što su Mercedes-benz ili Fap, kao i avio-industriji. Antić ulaže u svoju firmu, ali realizuje i brojne društveno odgovorne akcije, pomaže zaposlene, ugrožene, bolesne, dajući nemeljiv doprino ukupnom privrednom ambijentu svog kraja.

Radno aktivan ostao je do 95. godine, ali i nakon penzionisanja je bio savetnik svom nasledniku Žarku Antiću.

"Čovek radi da bi živeo, a ne živi da bi radio", bio je moto Koste Antića, u skladu sa čime je i proživeo svoj bogati životni i radni vek.

U životu je postigao mnogo i ostaje uzor pravim domaćinima u svetu privrede. Potvrđuju to i brojne nagrade i priznanja koja je dobio, među kojima je Sretenjska nagrada "Zlatna medalja za zasluge pojedinca od države Srbije", povelja "Kapetan Miša Anastasijević", povelje za menadžera godine i za kvalitet proizvoda od Privredne komore Srbije... Njegovu firmu, kao primer za ugled, posećivali su brojni privrednici, političari i druge istaknute ličnosti, a među njima i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Antić je za života tri puta obišao zemaljsku kuglu. Bio je među prvim putnicima koji su stigli u Kinu 1978. godine – posle njenog otvaranja prema svetu, a posebno se sećao amazonijskih džungli i Australije. Bio je veliki boem, humanista, pacifista, strog, ali pravedan. Takvog će ga se sećati i njegovi bliski, dugogodišnji saradnici... Kostin veliki san o maloj zanatskoj radionici nastavlja da sanja njegov uspešni naslednik Žarko Antić sa svojom porodicom. Zato je to jedna ugledna fabrika koja nastavlja da se širi i razvija i zapošljava nove radnike i spada u red najuglednijih u Rasinskom okrugu i Srbiji.