Slušaj vest

Na gornjem toku Južne Morave, Veternice, Jablanice, Vlasine i Puste reke, tokom 22. i 23. novembra, očekuje se ponovni porast vodostaja, uz mogućnost da dostignu ili prevaziđu upozoravajuće nivoe, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Podsetimo, na teritoriji grada Vranja i Gradske opštine Vranjska Banja pre dva dana je proglašena vanredna situacija zbog izlivanja Južne Morave i opasnosti od daljeg širenja poplavnog talasa.

U tom delu Srbije, reka je već nadirala na više lokacija – Pavlovcu, Ćukovcu i Rataju, a devet osoba je evakuisano i prebačeno u Prihvatilište za odrasla lica u Vranju.

Kako bi se sprečile nove štete i obezbedila bezbednost stanovništva, nadležne službe su uvele neprekidno dežurstvo na mostovima, koji predstavljaju kritične tačke ukoliko nivo reke ponovo naglo poraste.

Situacija se i dalje pažljivo prati, a građanima se preporučuje povećan oprez i praćenje zvaničnih informacija.

Kurir.rs/Rešetka

Ne propustiteSrbijaEKIPE SE NALAZE NA SVIM KRITIČNIM TAČKAMA JUŽNE MORAVE! Oglasili se iz Srbijavode: Postavlja se privremeni odbrambeni nasip i prati stanje vodostaja
20210312-120952.jpg
SrbijaPOVEĆAN VODOSTAJ, VELIKA MORAVA SVE VIŠE NADOLAZI: Pontonski most u Svilajncu zatvoren za saobraćaj zbog bezbednosti građana
Pontonski most Velika Morava
SrbijaZATVARA SE PONTONSKI MOST NA RECI VELIKA MORAVA Oglasila se opština Svilajnac: Evo i zbog čega!
20210312-120952.jpg
DruštvoMorava i Sava kritične za plovidbu, a ove načisto presušile: RHMZ upozorava da je većina reka u Srbiji na ivici opstanka
vodostaj reka