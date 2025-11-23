Slušaj vest

Na gornjem toku Južne Morave, Veternice, Jablanice, Vlasine i Puste reke, tokom 22. i 23. novembra, očekuje se ponovni porast vodostaja, uz mogućnost da dostignu ili prevaziđu upozoravajuće nivoe, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Podsetimo, na teritoriji grada Vranja i Gradske opštine Vranjska Banja pre dva dana je proglašena vanredna situacija zbog izlivanja Južne Morave i opasnosti od daljeg širenja poplavnog talasa.

U tom delu Srbije, reka je već nadirala na više lokacija – Pavlovcu, Ćukovcu i Rataju, a devet osoba je evakuisano i prebačeno u Prihvatilište za odrasla lica u Vranju.

Kako bi se sprečile nove štete i obezbedila bezbednost stanovništva, nadležne službe su uvele neprekidno dežurstvo na mostovima, koji predstavljaju kritične tačke ukoliko nivo reke ponovo naglo poraste.