RHMZ UPOZORAVA NA NOVI PORAST VODOSTAJA: Postoji mogućnost da Južna Morava, Veternica, Jablanica, Vlasina i Pusta reka prevaziđu upozoravajuće nivoe
Na gornjem toku Južne Morave, Veternice, Jablanice, Vlasine i Puste reke, tokom 22. i 23. novembra, očekuje se ponovni porast vodostaja, uz mogućnost da dostignu ili prevaziđu upozoravajuće nivoe, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Podsetimo, na teritoriji grada Vranja i Gradske opštine Vranjska Banja pre dva dana je proglašena vanredna situacija zbog izlivanja Južne Morave i opasnosti od daljeg širenja poplavnog talasa.
U tom delu Srbije, reka je već nadirala na više lokacija – Pavlovcu, Ćukovcu i Rataju, a devet osoba je evakuisano i prebačeno u Prihvatilište za odrasla lica u Vranju.
Kako bi se sprečile nove štete i obezbedila bezbednost stanovništva, nadležne službe su uvele neprekidno dežurstvo na mostovima, koji predstavljaju kritične tačke ukoliko nivo reke ponovo naglo poraste.
Situacija se i dalje pažljivo prati, a građanima se preporučuje povećan oprez i praćenje zvaničnih informacija.
Kurir.rs/Rešetka