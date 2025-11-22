Devojci stanodavac povećao kiriju jer je na društvenim mrežama video fotografiju sa putovanja

Ono što je tinjalo u Vajber grupi stanara, eksplodiralo je na vratima jedne zgrade u Srbiji, a glavni akteri "sukoba" su jedna bučna veš mašina i jedan strastveni par. Kada vidite šta su jedni drugima napisali, biće vam jasno zašto ova fotografija koja je osvanula jutros na Reditu ne prestaje da se šeruje.

Na društvenoj mreži Redit jutros se pojavila fotografija obaveštenja iz jedne stambene zgrade na kojem piše:

- VAŽNO OBAVEŠTENJE! Mole se stanari koji puštaju veš mašinu u ranim jutarnjim časovima da iste ne koriste posle 23.00 časa i pre 8.00 časova ujutru, u skladu sa kućnim redom. Nepoštovanje ovog pravila narušava mir stanara i biće predmet prijave upravniku zgrade", piše u obaveštenju za stanare, na kom je jedan od njih dodao naknadni urnebesni komentar:

"I ne urlikati tokom se*sa. Ima male dece i starih ljudi", dodato je u saopštenju stanarima. Ni to nije bilo dovoljno, pa se niz pritužbi nastavio, pa je tako dodata još jedna poruka.

- Urlikanja nije bilo u tri ujutru za razliku od veš mašine - stoji na trećem papiriću, tako da se ovo prtvorilo u jednu ozbiljnu "prepisku" na ulaznim vratima zgrade.

Kompleks zgrada Foto: Shutterstock

Fotografija je izazvala lavinu komentara. Jedni su ukazivali na pravila kućnog reda i kako poštovati pravila, a drugi sus kroz duhovite primedbe iskazali svoje nezadovoljstvo.

Autor ove objave na reditu nije krio šok nakon što je ugledao ovaj papir na vratima zgrade.

- Ljudi moji kod mene drama u ulazu na poslednjim spratovima. Grupa na Viberu od juče gori, a danas je i na vratima odštampano - napisao je autor objave.

Usledili su komentari:

- Ah, čari života u zgradi;

-Zato zadnji sprat, ne čuješ nikog;

- U gluvo doba noći kad komšiji krene centrifuga iznad kao da kamioni tutnje iznad mene;

- Na koliko decibela mu trese mašina pojma nemam ali znam da meni nema sna tad;

- Korišćenje veš mašine u noćnoj tarifi ne podrazumeva kršenje dnevnog reda. Ako vam smeta molim preselite se u kuću - samo su neki od komentara.