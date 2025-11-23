Slušaj vest

Najbolja predstava na 30. Jugoslovenskom pozorišnom festivalu je predstava „Heroj nacije, Ivana M. Lalića u režiji Milana Neškovića, a izvode je glumci Nikšićkog pozorišta.

U obrazloženju žirija akademika Miodraga Tabački, scenografa, Dorđa Kosića, drmaskog pisca i rediteljke i predsednice žirija Branislave Stefanović za ovu predstavu kažu:

- U stilskom i žanrovskim jedinstvom, na klackalici komičkog i tragičkog, dramskog i melodramskog, glumci ujednačenom igrom stvaraju ovu predstavu čiji apsurd publika prepoznaje kao svoj – naveo je žiri.

Nagradu Ardalion za najbolju režiju pripala reditelju Milanu Neškoviću, a žiri je naveo:

- Čitanje Heroja nacije danas čini se nemogućim rediteljskim zadatkom. Milan Nešković besprekorno otključava tekst, transponujući ga u savremeni tehnološki i društveni trenutak. Ritam ove predstave gradi pokretom scenografije, promenama vizure, svetlom i zvukom i veštim korišćenjem lajv strima i video projekcije.

Glumica Biljana Keskenović u ulozi Desanka Stanišić u „Heroju nacije“ dobila je nagradu Ardalion za najbolju žensku ulogu, dok je Nebojši Iliću za ulogu u predstavi "Moje pozorište“ Borisa Liješevića u produkciji Ateljea 212 Beograd, pripala nagrada za najbolju mušku ulogu.

Ardalion za najbolju scenografiju dodeljen je Vesni Sušić za predstavu "Heroj nacije“, a za najbolju kostimografiju Adisi Vatreš Selimović u predstavi "Ljubavnice“ u produkcija Kamernog Teatra 55 Sarajevo.

Ardalion za najbolju epizodnu ulogu je pripala Vojinu Ćetkoviću za ulogu u predstavi "Moje pozorište“, Borisa Liješevića u produkciji Ateljea 212 Beograd.

Ardalion za najbolje mladog glumca je dodeljena Stevanu Vukoviću za ulogu Ljubomira Stanišića u predstavi "Heroj nacije“.

Specijalna nagrada Ardalion je pripala Vladanu Gajoviću - Budimiru Stanišiću za dramski monolog u predstavi "Heroj nacije“.

Po oceni gledalaca najbolja predstava je „Moje pozorište“.