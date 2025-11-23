Ovaj video-snimak mnoge je nasmejao, druge podsetio na mladost a današnju decu ostavio otvorenih usta u potpunom čudu.
DANAŠNJA DECA OVO GLEDAJU U NEVERICI: Ovako je nekad izgledalo sankanje i zabava na selu! Ništa sanke, samo najlonski džak i letiš (VIDEO)
Dok se zimski raspusti današnjice provode uz monitore, igrice i telefone, nekadašnje zime na selu izgledale su upravo ovako!
Manje rada, a više veselja i druženja jer je sneg bio do pojasa a špajzevi, trapovi i pušnice puni. Pošto se tokom celog leta vredno radilo i na njivi i u polju, zima je služila za predah i posela, a mnogima i za zabavu sa sankanjem.
Nije bilo "fensi" sanki pa se po snegu letelo na koritu ili najlonskom džaku.
