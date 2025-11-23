Slušaj vest

Dok se zimski raspusti današnjice provode uz monitore, igrice i telefone, nekadašnje zime na selu izgledale su upravo ovako! 

Manje rada, a više veselja i druženja jer je sneg bio do pojasa a špajzevi, trapovi i pušnice puni. Pošto se tokom celog leta vredno radilo i na njivi i u polju, zima je služila za predah i posela, a mnogima i za zabavu sa sankanjem.

Nije bilo "fensi" sanki pa se po snegu letelo na koritu ili najlonskom džaku.

 Kurir.rs/facebook Užice oglasna tabla

