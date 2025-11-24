Slušaj vest

LOZNICA – Zvucima gusala bio je u subotu uveče ispunjen Vukov dom kulture koji je ugostio učesnike četrnaestog Saveznog festivala mladih srpskih guslara u organizaciji Saveza srpskih guslara i Saveza guslara Srbije. Publici se predstavilo 27 mladih guslara iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske koji su se takmičili u kategorijama od sedam do 13 i od 13 do 18 godina.

Prema rečima Milutina Đuričića, predsednika lozničkog Udruženja guslara i ljubitelja gusala ''Vukove Gusle'', koje je bilo domaćin manifestacije, kada se na jednom mestu okupi ovoliko mladih, kvalitetnih guslara to je pravi praznik i veče za nezaborav.

Foto: T. Ilić

- Ovi mladi ljudi sa toliko ljubavi sviraju gusle i čuvaju našu tradiciju, taj dragoceni deo naše kulture, da će se zvuk gusala sigurno još dugo, dugo slušati na ovim prostorima. Došlo ih je devet iz Srbije, deset iz Crne Gore i osam iz Republike Srpske, a među njima su i tri prošlogodišnja pobednika koji su se direktno plasirali na festival. Ovako veliko interesovanje za takmičenja nas raduje i sve više je mladih guslara koji su pravi majstori sviranja na ovom instrumentu – kazao je Đuričić uoči početka festivala.

U publici su bili predsednik Saveza guslara Republike Srpske Boško Golijanin i predsednik Saveza guslara Srbije Miladin Mojsilović koji je pozdravljajući skup kazao da je zadovoljstvo biti u ''ovom hramu kulture i istorijskom gradu kakav je Loznica''.

Foto: T. Ilić

- Mladi guslari došli su da pokažu šta znaju, a znaju mnogo. Neka večeras pobede gusle, a oni neka znaju da gusle i epska poezija od njih prave bolje ljude – poručio je on.

Među takmičarima je bio i jedanaestogodišnji Nikolaj Juzbašić iz Čačka kome ovo nije prvo guslarsko nadmetanje. Već se takmičio na Republičkom festivalu gde je prvi put osvojio drugo, a ove godine prvo mesto.

- Za gusle znam od rođenja. Tata mi je pevao i uspavljivao me uz gusle tako da sam njihov zvuk rano zavoleo i odatle potiče ljubav prema njima. Mojim drugarima jeste malo neobično što sam guslar. Živeo sam na Zlatiboru gde sam nastupao pa sam se preselio u Čačak i u školi svi znaju da sam guslar. Na jedan moj nastup su i dolazili sa učiteljicom – kaže on.

Foto: T. Ilić