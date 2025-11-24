Slušaj vest

Opštinska uprava Trstenika imala je čast da ugosti NJ. E. Mihaila Pavuka, ambasadora Slovačke Republike u Srbiji.

-U prijateljskom razgovoru razmatrali smo mogućnosti za unapređenje saradnje i razvoj zajedničkih projekata koji će doprineti daljem napretku naše opštine Posebno cenimo prijateljski odnos Slovačke prema Srbiji i činjenicu da je jedna od pet zemalja Evropske unije koje nisu priznale jednostrano proglašenu nezavisnost tzv. države Kosovo. Obišli smo i fabriku Amphenol, jedan od najvažnijih privrednih subjekata u našem gradu, i razgovarali o planovima za budućnost. Zahvalnost ambasadoru Pavuku na poseti i podršci – radujemo se nastavku saradnje I novim mogućnostima koje ona donosi, kaže predsednica opštine Trstenik Milena Turk.

Ambasador Republike Slovačke u Srbiji Mihail Pavuk, sa saradnicima, boravio je u zvaničnoj poseti Trsteniku, gde je u kabinetu predsednice opštine Milene Turk održao radni sastanak usmeren na jačanje međusobne saradnje i razvoj zajedničkih projekata od obostranog interesa. Tokom razgovora razmotrene su mogućnosti za unapređenje ekonomskih i privrednih veza, kao i dalja podrška investicijama koje kompanije iz Slovačke realizuju u opštini Trstenik.

Nakon sastanka, predsednica Milena Turk i ambasador Mihail Pavuk posetili su slovačku kompaniju “Amfenol”, koja uspešno posluje u Trsteniku. Direktorka fabrike Jana Javorka, sa svojim timom, predstavila je proizvodni proces, trenutne izazove i planove daljeg razvoja, a gosti su zatim obišli proizvodni pogon. Ovo je bila prva zvanična poseta ambasadora Pavuka “Amfenolu”.

Direktorka Jana Javorka upoznala je ambasadora sa rukovodećim timom, proizvodnim kapacitetima i rezultatima koje zaposleni postižu u okviru automobilske industrije. Ona se zahvalila ambasadoru na interesovanju i podršci koju nadležni organi u Slovačkoj pružaju kompaniji. Zahvalnost na poseti iskazala je i predsednica opštine Milena Turk, ističući značaj ovakvih susreta za lokalni privredni razvoj i jačanje partnerskih odnosa sa stranim investitorima.