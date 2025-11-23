Slušaj vest

U Likovnom salonu Doma kulture u Trsteniku održan je Jesenji sajam zapošljavanja, koji je privukao veliki broj nezaposlenih lica sa područja trsteničke opštine. Organizatori sajma bili su Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Kruševac i Opština Trstenik.

Učesnike Sajma pozdravio je Dušan Erić, član Opštinskog veća zadužen za privredu.

-Ono što bih pre svega želeo da kažem je da u poslednjih pet godina zajedno sa NSZ organizujemo više ovih sajmova tako da je veliki broj ljudi našao zaposlenje, a i danas imamo rekordan broj izlagača, oko petnaestak udruženja građana i preduzetničkih radnji je danas ovde sa nama. Imamo podatak da se traži oko 110 ljudi za zaposlenje. Ovo dobar način da se oni kao preduzetnici promovišu, a ujedno i vi koji tražite zaposlenje da imate jasan uvid u to ko danas traži posao.

Jesenji Sajam zapošljavanja svečano je otvorila predsednica Opštine Trstenik Milena Turk ističući odličnu saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje filijalom Kruševac.

-Ovo je drugi po redu Sajam zapošljavanja u ovoj godini. Jesenji je sajam i meni je zadovoljstvo što smo uspeli da tu praksu, dva puta godišnje organizujemo susrete poslodavaca i ljudi koji su u potrazi za poslom. Ovo je prilika da ljudi u direktnom razgovoru pronađu zaposlenje u skladu sa sopstvenim zaposlenjem i obrazovanjem i s obzirom da je danas ponuđeno 110 radnih mesta uverena sam da će se iz ovog sajma izroditi i mnogo novih ugovora. Nama je zadovoljstvo da možemo sa Nacionalnom službom za zapošljavanje da ponudimo niz mera koje podstiču razvoj preduzetništva, pomognemo onima koji su tek započeli sopstveni biznis ili onima koji hoće da razviju svoje poslovanje kroz različite podsticaje i olakšice i da nova radna mesta oglasimo, izjavial je gospođa Turk.

Prema njenim rečima, šalter za preduzetnike Opštine Trstenik poseduje sve informacije o aktuelnim pozivima Privredne komore, Razvojne agencije Srbije i sve informacije su na raspolaganju a sve u cilju smanjujenja stope nezaposlenosti.

-Prema evidenciji službe na današnji dan imamo 2.750 nezaposlenih lica, što je izuzetan rezultat imajući u vidu brojeve koje smo zatekli u ranijim godinama. Želim mnogo uspeha svima u potrazi za radnim mestom i sigurno će ovaj Sajam zapošljavanja iznedriti brojne ugovore kada je reč o dualnom obrazovanju. Pogotovu smo to od mnogih poslodavaca i čuli da žele mlade ljude da edukuju i da ih posle pozovu kao svoje radnike. Tako da je posećenost jako dobra i nadamo se da ćemo i u budućnosti imati ovako uspeha na ovakvim događajima, istakla je čelnica lokalne samouprave.

Suzana Mladenović iz Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Kruševac rekla da ovaj događaj predstavlja važnu priliku za sve one koji traže posao, ali i za poslodavce koji traže kvalifikovane kadrove.

-Ovo je 42. Sajam zapošljavanja u Rasinskom okrugu koji organizuje filijala NSZ i jedan od najuspešnijih. Sajam je mesto za direktan susret ponude i tražnje, mesto gde poslodavci imaju priliku da u direktnom kontaktu sa nezaposlenim licima dođu do kvalifikovanih kadrova za popunu svojih slobodnih radnih mesta. Sajmovi zapošljavanja su jedna dobra misija Nacionalne službe, koja daje dobre kvalitete i solidan broj lica se na ovaj način nađu u svom poslu.

Na Sajmu se pojavilo 15 poslodavaca koji su ponudili 110 radnih mesta. Najveća potražnja je bila za radnicima metalske, mašinske, elektro i građevinske struke na različitim nivoima kvalifikacija kao i za vozačima, CNC operaterima i za radnicima u proizvodnji.

Ovaj sajam je ujedno bio i odlična prilika da se nezaposlena lica informišu o aktuelnim potrebama tržišta rada, ali i da unaprede šanse za zaposlenje u lokalnoj zajednici. Sajam je takođe omogućio kandidatima direktan kontakt sa poslodavcima i šansu da odmah konkurišu za željena radna mesta.