Sremska Mitrovica dobila je još jedno veliko priznanje - manifestacija „Vinski park“ zvanično je nagrađena sertifikatom „Najbolje iz Vojvodine“, koji dodeljuje Pokrajinska vlada. Nagrada je uručena danas u Novom Sadu, a na svečanosti su istaknuti organizacija, kvalitet sadržaja i sve veći broj posetilaca koji ovaj događaj privlači iz cele zemlje.

„Vinski park“ je u prethodnim godinama postao jedan od najjačih turističkih brendova Mitrovice, a nagrada je sada i zvanično potvrdila ono što građani već znaju – manifestacija je prerasla lokalni nivo i ušla u red regionalno najznačajnijih.

Organizatori ističu da je ovo priznanje rezultat kontinuiranog rada, ulaganja i podrške grada, ali i verne publike koja svake godine puni Gradski park, degustira vina najboljih fruškogorskih i domaćih vinarija i uživa u muzičkom i umetničkom programu.

Šta „Vinski park“ čini posebnim?

Ono što je počelo kao lokalno vinsko druženje, preraslo je u manifestaciju koja okuplja:

  • vrhunske vinarije iz cele Srbije,
  • autentičnu gastronomsko-turističku ponudu,
  • bogat muzički program,
  • umetničke sadržaje koji daju poseban identitet događaju.

Sve to u ambijentu Gradskog parka, koji tokom manifestacije postaje centralno mesto okupljanja Mitrovčana, Sremaca i brojnih gostiju iz regiona.

Kako je „Vinski park“ postao brend

Manifestacija osnovana 2017. godine, od prvog izdanja imala je ambiciju da promoviše fruškogorska vina i vinsku kulturu Srema.

Za osam godina:

  • broj izlagača je višestruko narastao,
  • publika se udvostručila,
  • događaj se pozicionirao kao ključna letnja manifestacija u gradu,
  • uz visoke ocene posetilaca i vinara.

Zato ne čudi što je ove godine zaslužio ulazak u selekciju „Najbolje iz Vojvodine“, u kojoj se nalaze samo najuspešniji vojvođanski brendovi i manifestacije.

