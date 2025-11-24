SREMSKA MITROVICA SLAVI: "Vinski park" dobio nagradu "Najbolje iz Vojvodine"
Sremska Mitrovica dobila je još jedno veliko priznanje - manifestacija „Vinski park“ zvanično je nagrađena sertifikatom „Najbolje iz Vojvodine“, koji dodeljuje Pokrajinska vlada. Nagrada je uručena danas u Novom Sadu, a na svečanosti su istaknuti organizacija, kvalitet sadržaja i sve veći broj posetilaca koji ovaj događaj privlači iz cele zemlje.
„Vinski park“ je u prethodnim godinama postao jedan od najjačih turističkih brendova Mitrovice, a nagrada je sada i zvanično potvrdila ono što građani već znaju – manifestacija je prerasla lokalni nivo i ušla u red regionalno najznačajnijih.
Organizatori ističu da je ovo priznanje rezultat kontinuiranog rada, ulaganja i podrške grada, ali i verne publike koja svake godine puni Gradski park, degustira vina najboljih fruškogorskih i domaćih vinarija i uživa u muzičkom i umetničkom programu.
Šta „Vinski park“ čini posebnim?
Ono što je počelo kao lokalno vinsko druženje, preraslo je u manifestaciju koja okuplja:
- vrhunske vinarije iz cele Srbije,
- autentičnu gastronomsko-turističku ponudu,
- bogat muzički program,
- umetničke sadržaje koji daju poseban identitet događaju.
Sve to u ambijentu Gradskog parka, koji tokom manifestacije postaje centralno mesto okupljanja Mitrovčana, Sremaca i brojnih gostiju iz regiona.
Kako je „Vinski park“ postao brend
Manifestacija osnovana 2017. godine, od prvog izdanja imala je ambiciju da promoviše fruškogorska vina i vinsku kulturu Srema.
Za osam godina:
- broj izlagača je višestruko narastao,
- publika se udvostručila,
- događaj se pozicionirao kao ključna letnja manifestacija u gradu,
- uz visoke ocene posetilaca i vinara.
Zato ne čudi što je ove godine zaslužio ulazak u selekciju „Najbolje iz Vojvodine“, u kojoj se nalaze samo najuspešniji vojvođanski brendovi i manifestacije.