Zbog pojave magle na deonici auto-puta od Pakovraća do Požege na relaciji tunel Laz – petlja Lučani vidljivost je smanjena na 150 do 200 metara.

- Učesnicima u saobraćaju se savetuje maksimalan oprez pri vožnji i da prilagode brzinu kretanja zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost na putevima, saopšteno je iz JP Putevi Srbije.

Poseban oprez vozačima se savetuje na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima preko reka.