Slušaj vest

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac saopštio je da će u utorak, 25. novembra 2025. godine, biti izvedeni planirani radovi na mreži, zbog čega će pojedini delovi grada i okolnih sela privremeno ostati bez električne energije.

Prema najavi, zbog redovne godišnje revizije TS 35/10 kV „Gornji Orah“, u periodu od 10:00 do 14:00 časova bez napajanja će biti korisnici u selima: Dobroviš, Stranjevo, Donje Gare, Krečinove, Vus, Kozilo, Bistrica, Dobro Polje, Krstićevo dobropoljsko i Krivi Del.

Takođe, Elektrodistribucija Leskovac će istog dana izvoditi radove na sistematskoj zameni brojila, pa će u periodu od 09:00 do 11:00 časova bez struje biti korisnici na adresi Južnomoravskih brigada 156F u Leskovcu.

Iz Elektrodistribucije Srbije d.o.o. Beograd poručuju da se radovi izvode u cilju unapređenja pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom, te dodaju da se najveći deo aktivnosti obavlja bez isključenja krajnjih kupaca, ali da se pojedini zahvati ne mogu izvesti bez privremenih prekida napajanja radi bezbednosti zaposlenih.

Korisnici se mole za razumevanje, kao i da tokom radova isključe svoje uređaje sa mreže i uključe ih ponovo nakon uspostavljanja redovnog snabdevanja.

U slučaju loših vremenskih uslova, najavljeni radovi biće odloženi, a javnost će o novom terminu biti blagovremeno obaveštena.