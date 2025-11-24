Slušaj vest

Putevi Srbije su saopštilli da na putevima oko Ivanjice na kolovozima, mestimično, ima do pet centimetara snega i apelovali na vozače da bude oprezni.

To javno preduzeće je navelo da na putnim pravcima prvog prioriteta održavanja, na deonicama Divljaka - Ivanjica i Ivanjica - Buk snega ima do pet centimetara.

Na ostalim putnim pravcima prvog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Ivanjice.

Na putevima drugog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Ivanjice, Užica, naveli su.

Na ostalim putnim pravcima trećeg prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Ivanjice.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni, piše u saopštenju objavljenom u 17.08.

Savetovali su vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze oprezno i pažljivo.

Kurir.rs/Beta

