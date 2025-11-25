Slušaj vest

Prema rečima vlasnika, tokom noći su psi lutalice upali u kokošinjac i podavili sve životinje.

- U toku noći psi lutalice poklali su svu živinu. Sve su podavili i ostavili. Jednu patku i jednu kokošku nismo našli, verovatno su je odneli - ispričao je domaćin za RINU.

Kako kaže, isti napad dogodio se i pre dve godine, ali ih je tada odbranio njihov pas, koji je hrabro nasrtao na čopor i sprečio veći pokolj.

- Tada je stradalo nekoliko kokošaka, ali je pas uspeo da odbrani ostale. Bio sam krvav dok sam ga razdvajao od lutalica. Najgore je od svega što u naselju ima dosta pasa lutalica koje meštani hrane i time prave goru situaciju - kaže on.

Međutim, tragedija ovog puta bila je neizbežna, pas je uginuo od starosti pre samo pet dana, a domaćin veruje da su lutalice „kao da su znale“ da više nema ko da čuva domaćinstvo.

- Iskoristile su priliku. Majka kad je videla prizor, umalo se nije onesvestila - dodaje.

Porodica je odmah pozvala zoohigijenu, koja je izašla na teren, fotografisala i pokupila uginule životinje.

Meštani Loznice tvrde da je ovo naselje godinama meta nesavesnih ljudi koji tu ostavljaju neželjene štence, pa se psi često okupljaju u čopore i predstavljaju opasnost i za domaćinstva i za građane.