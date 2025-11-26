Slušaj vest

Za doček Nove 2026. godine na Kraljevom trgu za sve posetioce Zlatibora, Opština Čajetina i TO Zlatibor obezbedili su veliki koncert Dejana Matića. Koncert počinje u 22 časa, a u ponoć će atmosferu dodatno zagrejati trubački orkestar.

Za reprizu dočeka zadužena je mlada pop zvezda Breskvica, koja će nastupiti 1. januara u 21 čas, a narednog dana, 2. januara, posetioci će uživati u koncertu Džejle Ramović.

Foto: Z.G.

Praznična atmosfera na Zlatiboru će početi 26. decembra „Zlatiborskom božićnom bajkom“, a trajaće sve do kraja januara .

- Svakog dana od 17 do 21 čas Trgovačka ulica će svetleti u najlepšim bojama zime, uz muzički program i predstave za najmlađe.

Posebno nezaboravan trenutak biće dodela novogodišnjih paketića 26. decembra, kada će deca sa područja opštine Čajetina do četvrtog razreda osnovnih škola uživati u ovoj tradiciji uz prigodan zabavni program – najavio je Vladimir Živanović, direktor TO Zlatibor.

U planu su brojni DJ setovi, vremeplov žurke, uživanje u kulinarstvu i mnogo drugih događaja koji će se održavati na Gold gondoli.