Slušaj vest

Ovogodišnja, najobimnija akcija pošumljavanja Zlatibora sprovedena je u zoni komunalne delatnosti, u neposrednoj blizini asfaltne baze, reciklažnog dvorišta i objekta "Zoohigijene", a na ovoj lokaciji u budućnosti će biti izgrađen i centar za selekciju otpada. Vetrozaštitni pojas, koji čini oko 1.300 stabala, raspoređen je duž obodnih delova parcele. Zasađeno je 1.308 sadnica crnog bora i oko 50 stabala listopadnih vrsta.

- Da Zlatibor nije samo centar potvrđuje i ova slika – na svega kilometar od urbanog jezgra, koje čini tek 1,5 odsto ukupne površine opštine, pruža se netaknuta priroda i sada nova borova šuma u širokom pojasu oko asfaltne baze i reciklažnog dvorišta. Nastavićemo sa ovakvim aktivnostima i na proleće, a kako stvari stoje, za proteklih desetak godina približavamo se cifri od 100.000 zasađenih sadnica – rekao je Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina, koji je i sam učestvuje u akcijima pošumljavanja.

1/6 Vidi galeriju Na Zlatiboru je danas zasađeno više od hiljadu sadnica drveća Foto: Opština Čajetina

Kako su naveli novooformljena borova šuma imaće važnu ekološku ulogu kao vetrozaštitni pojas koji sprečava eroziju i štiti zemljište od negativnih uticaja klimatskih promena. Akciji su se pridružili predstavnici javnih ustanova, turističkog sektora, omladinci iz Kancelarije za mlade, kao i stariji Zlatiborci, nekadašnji akcijaši.

- Ovaj projekat predstavlja treći po redu koji je u protekle tri godine realizovan u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine. Prvi projekat obuhvatio je pošumljavanje prostora oko zgrade Komunalnog javnog preduzeća, gde su zasađene sadnice breze, crnog bora i Pančićeve omorike. Drugi, realizovan prošle godine, odnosio se na formiranje zaštitnog pojasa oko reciklažnog dvorišta. Do sada je, u saradnji sa Parkom prirode "Zlatibor" i Komunalnim javnim preduzećem "Zlatibor" na području Zlatibora zasađeno više od 75.000 sadnica - rekao je Stamatović .