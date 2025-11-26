Slušaj vest

Najveći i najomiljeniji kruševački park Bagdala bogatiji je za oko 100 novih sadnica drveća, koje su posađene pored pešačke staze, na slobodnom prostoru između jarbola i hrama Svetog Jovana Krstitelja i Preteče.

Radove je izvelo JKP "Kruševac".

Prema rečima pomoćnice gradonačelnika za ekologiju, održivi razvoj i energetiku Ane Prvanov, radi se o projektu u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine. Sade se autohtone, otporne vrste sa našeg podneblja: kitnjak, cer, omorika…

Sadnja drveća na Bagdali u Kruševcu Foto: JKP "Kruševac"

- Nakon ove akcije, nastavlja se sa projektom ozelenjavanja grada, za šta je iz budžeta izdvojeno oko 4,5 miliona dinara. Osim sadnje na novim lokacijama, vršiće se i zamena osušenih i obolelih sadnica. U gradu će se zasaditi nove dekorativne vrste, a procena je da će biti posađeno oko 700 mladica - istakla je Prvanov.

