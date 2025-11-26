Slušaj vest

LOZNICA - Povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u Omladinskom centru održana je tribina na kojoj se govorilo o ovom problemu. Prema rečima Tatjane Jovičić iz Udruženja građana ''Reč i delo'', koje već šestu godinu obeležava ovaj dan, statistika kaže da je svaka treća žena žrtva porodičnog ili seksualnog nasilja, a pojavom digitalizacije taj broj se povećava jer se povećavaju i oblici nasilja.

- Na svakih 11 minuta jedna žena u svetu bude žrtva femicida, a u Srbiji je trinaest žena ubijeno od početka ove godine. Nije dovoljno o tome govoriti samo ovoga dana već je potrebno da to radimo svakodnevno i obratimo pažnju na svaku ženu, u svakom trenutku. Da ne okrećemo glavu ako primetimo da je ženi potrebna pomoć već budemo tu kao podrška. Danas počinje i globalna kampanja "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" koji traju do 10. decembra, kada je Međunarodni dan ljudskih prava – kazala je ona i podsetila da se ove godine se obeležava i 65 godina od ubistva tri sestrе Mirabal u Dominikanskoj republici 1960, zbog kojih se ovaj datum i obeležava kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Foto: T. Ilić

Milanka Milovanović, preduzetnica već 25 godina, kaže da radi sa velikim brojem žena i susreće se sa onima kojima je podrška neophodna.

- Ove tribine sa ciljem osnaživanje žena su izuzetno važne. Jako puno se priča o nasilju nad ženama, ali, čini mi se, mnogo manje o tišini koja ga prati. Ženama treba dati podršku, ona im je jako važna u svim oblastima, a jedna od važnih je i ekonomska stabilnost – smatra ona, dok je Marija Terzić iz Regionalne razvojne agencije poručila ženama da budu hrabre,veruju u sebe i učine prvi korak.

- Naša agencija pruža stalnu, besplatnu podršku ženama preduzetnicama kroz obuku za preduzetnice, mentorsku podršku i savetodavnu pomoć prilikom konkurisanja na javne pozive. Žena kada joj se da šansa pokreće celu porodicu. U tome je snaga ženskog preduzetništva, a mi smo tu da im pružimo podršku. Žene treba da znaju da nisu same – rekla je ona.

Foto: T. Ilić

Bojan Lučić, koordinator Omladinskog centra, rekao je i da mladi često nisu svesni da trpe nasilje, a naročito danas kada slobodno vreme provode na internetu.

- Važno je mladima skrenuti pažnju na pojavu digitalnog nasilja, da ih osvestimo i uputimo na koji način mogu tome da se odupru. Često imamo slučaj da nismo svesni da smo žrva nasilja na internetu. Omladnski centar će se, zajedno sa partnerima, truditi da pruži podršku mladima, osvesti ih zašto je važno da se odupru digitalnom nasilju i kako da prepoznaju oblike nasilja koji mogu pogađati osobe oba pola – naveo je on.

Foto: T. Ilić

Radi podizanja svesti o prevenciji nasilja i u OŠ ''Petar Tasić'' u Lešnici održano je danas predavanje za učenike osmog razreda, sa posebnim fokusom na devojčice, da im se podigne svest o prepoznavanju različitih oblika nasilja i razvijanju zdravih međuljudskih odnosa. Na predavanju su govorile načelnica gradskog Odeljenja za društvene delatnosti Tanja Glišić i klinički psiholog Živka Mićanović Cvejić.