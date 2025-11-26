Slušaj vest

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je vozače na opasnost od poledice, dužeg zaustavnog puta i nenadanog proklizavanja vozila, posebno tokom noći i jutra kada temperature budu niže.

Na najopterećenijim putnim pravcima u državi nema snega, ali AMSS u saopštenju navodi da će tokom dana i noći padati kiša.

Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni čekaju sedam sati za izlaz iz Srbije na Batrovcima, kao i pet sati na Šidu.

Na ostalim teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni čekaju tri sata za izlaz iz države na Kelebiji, dva sata na Bezdanu, po sat vremena na Horgošu, Gradini i Sremskoj Rači, kao i oko 40 minuta za ulaz u Srbiju na Preševu.

