Detalji buktinje za sada nisu poznati, a biće poznati nakon uviđaja
POŽAR U PROMENADI U NOVOM SADU Na licu mesta vatrogasci i ekipa Hitne pomoći
Večeras nešto posle 18 časova došlo je do požara u TC Big Fashion (Promenada) u Novom Sadu.
Kako prenosi Instagram stranica "192_rs", najverovatnije se zapalila ventilacija u jednom od restorana, a na terenu su vatrogasci i jedno vozilo hitne pomoći.
