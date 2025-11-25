Slušaj vest

Završne svečanosti održane su u Centru za stručno usavršavanje, gde su bili smešteni, nagrađeni učenici sa mentorima. U Centru za stručno usavršavanje uz prigodni program upriličeno je i svečano uručenje nagrada. Domaćin učesnicima konkursa Sabora Kola srpskih sestara Srbije regiona I dijaspore "Snaga dobrote" je Kolo srpskih sestara iz Niša.

Ljiljana Stojanović, predsednica Kola srpskih sestara Niš, zahvalila se učesnicima konkursa, mentorima predsednici I članovima komisije za ocenjivanje, predsednici Sabora Kola srpskih sestara Srbije regiona I dijaspore, predsednicama Kola iz Srbije, Visoko preosvećenom Arhiepiskopu Mitropolitu niškom Gospodinu Arseniju, gradonačelniku Niša Dragoslavu Pavloviću na nesebičnoj podršci i ljubavi i u ovom događanju.

Zahvalila se svim dobrotvorima i poštovaocima Kola srpskih sestara.

- Da podelimo lepotu ovoga dana I da jednostavno znamo šta čini dobrota to ništa ne košta ništa apsolutno. Jedino dobrota izlazi iz srca I u Hristu Bogu onda smo zaista bogati. Bogati smo onoliko koliko dajemo Kolo srpskih sestara Niš je domaćin 34. literarnog Konkursa Snaga dobrote - istakla je predsednica KSS Niš.

Ona je podsetila da je Kolo srpskih sestara osnovano 1903. godine kao Udruženje žena dobročiniteljki na principima Svetog Jevanđelja čovekoljublja, milosrđa I nesebičnosti.

- Svi mi zajedno smo zaista užasnuti količinom zla na ovoj planeti, a jedan od načina da se nekako suprotstavimo tom zlu je i snaga dobrote. Danas će će nam nagrađeni učenici to i pokazati na najlepši mogući način. Upravo je i cilj ovog literarnog konkursa da podignemo svest kod mladih ljudi o dobroti o činjenju ne čekajući da se to od nas traži. Jer kad se zatraži onda to nije baš dobročinstvo.

- Davajte gde god znali i ne znali svima onima kojima smo najpotrebniji. Lepo je to rečeno, ali kažu na kraju života nam ostaje samo ono što smo drugima darivali. A mi darujemo nesebično a nadoknadu za to, samo je nadoknada za to naše dobročinstvo lep osmeh hvala vam i neki poljubac, i ona toplina u ruci koja prima I toplina u ruci koja daje. Ispružena ruka i prima i daje. Na zdravlje svima vama na mnogoja blaga leta da se u zdravlju sastajemo I da činimo bezgranično dobro - poručila je Ljiljana Stojanović, predsednica Kola srpskih sestara Niš.

Prisutnima se obratila Jasmina Živković, predsednica Sabora Kola srpskih sestara Srbije regiona i dijaspore.

- Nadam se da će ova tema o dobroti I nagradni literarni konkurs Snaga dobrote nastaviti da živi I u drugim gradovima gde postoji I gde nepostoji kolo, jer ako nas nešto može održati kao narod kao ljude to je upravo dobrota koju svi negujemo u sebi.

Snaga dobrote je njima bila inspiracija

Među nagrađenima Nikola Kostadinović, učenik O.Š. " Dositej Obradović" u Vranju. Među pohvaljenim su i radovi učenika iz Pariza koji pohađaju Dopunsku srpsku školu u Francuskoj

Eminentni profesori srpskog jezika ocenjivali radove literarnog konkursa

Tročlana komisija,od eminentnih profesora srpskog jezika, odabrala je sledeće učenike za nagradu:

Rezultati konkursa literarnog teksta " Snaga dobrote": prvo mesto - Dunja Bošković O.Š. " Dimitrije Tucović", drugo mesto - Milica Marković O.Š. "Đura Jakšić"; Kragujevac; treće mesto - Nikola Kostadinović; O.Š. " Dositej Obradović" Vranje. Pohvaljeni radovi: Milica Ilić, O.Š. Car Konstantin; Niš; Maša Radović, O.Š. " Dragan Marinković"; Adrani i Tamara Šarčević, Dopunska srpska škola u Francuskoj; Pariz.

Turističko razgledanje Grada Niša, samo je jedan od segmenata u kome su uživali učesnici konkursa.