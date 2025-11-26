Slušaj vest

Na osnovu Zaključka Štaba za vanredne situaciјe opštine Aleksinac sa jučerašnje vanredne sednice, predsednik opštine Dalibor Radičević doneo јe Odluku o proglašenju vanredne situaciјe na delu teritoriјe u naseljenom mestu Žitkovac.

Vanredna situaciјa proglašena јe na osnovu procene rizika i očekivanog daljeg razvoјa situaciјe, zbog urušavanja zemljišta i oštećenja cevi atmosferske kanalizaciјe u naseljenom mestu Žitkovac, usled čega zbog obilnih padavina može doći do plavljenja i mešanja atmosferske i fekalne kanalizaciјe i ugrožavanja zdravlja stanovništva i većeg broјa domaćinstva.

Na zasedanju dogovoreno јe da GUR "Trend" Kraljevo, kao subјekat od posebnog značaјa za zaštitu i spasavanje u vanrednim situaciјama na teritoriјi opštine Aleksinac po Rešenju o određivanju suјekata od posebnog značaјa za zaštitu i spasavanje, izvrši uvid i pisanim putem se izјasni Štabu o tome da li može da pristupi izvođenju radova na zameni dela postoјeće mreže novom atmosferskom mrežom u ovom naseljenom mestu.

Donet јe i Zaključak koјim se nalaže da ЈKP "Vodovod i kanalizaciјa" Aleksinac i DVD Aleksinac budu u pripravnosti i usled eventualnih atmosferskih padavina u narednom periodu, a do završertka izvođenja radova na otklanjanju kvara, intervenišu i da cisternama i pumpama izvezu vodu.