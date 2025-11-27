ZVER SE VRATILA NA PLANINU! Nadzorna kamera snimila ZASTRAŠUJUĆI prizor iznad Krupnja (FOTO)
U selu Planina iznad Krupnja, u mirnom zaseoku Samardžići, noći su obično tihe i ispunjene samo šumom vetra i povremenim lavežom pasa. Ipak, poslednjih dana među meštanima su kružile priče o neobičnim tragovima i zvukovima koji dolaze iz pravca šume.
Sumnje su se potvrdile kada su nadzorne kamere, postavljene na jednom od domaćinstava u zaseoku, zabeležile neočekivanog gosta. Na snimku se jasno vidi vuk, kako oprezno prolazi pored imanja, zastaje na trenutak da osmotri okolinu, a zatim se povlači nazad prema gustoj šumi.
Vest se brzo proširila čitavim krajem. Iako vukovi nisu česti u selu Planina, meštani kažu da ih ova pojava ne iznenađuje, priroda je tu oduvek bila snažna i divlja. Ipak, sada su svi malo pažljiviji, dok snimak sa kamera postaje glavna tema razgovora u Krupanju i okolnim selima.
Kurir.rs/Zozi infomedia