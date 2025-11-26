Slušaj vest

Danas tokom poslepodneva, voda je odnela pontonski most koji se nalazi na Velikoj Moravi kod Svilajnca.

Kako se navodi na Instagram stranici "192_rs", srećom, most je zbog visokog vodostaja bio van funkcije, te nema povređenih lica.

Za sada nije poznato da li je most napravio još neka oštećenja na obali ili u toku sam reke.