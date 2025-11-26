Za sada nije poznato da li je most napravio još neka oštećenja na obali ili u toku sam reke
Incident
BUJICA ODNELA PONTONSKI MOST KOD SVILAJNCA! Pogledajte kako je nabujala Velika Morava (VIDEO)
Slušaj vest
Danas tokom poslepodneva, voda je odnela pontonski most koji se nalazi na Velikoj Moravi kod Svilajnca.
Kako se navodi na Instagram stranici "192_rs", srećom, most je zbog visokog vodostaja bio van funkcije, te nema povređenih lica.
Za sada nije poznato da li je most napravio još neka oštećenja na obali ili u toku sam reke.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši