Zabrana je stupila na snagu jutros u 4 sata, nakon što je sneg počeo da stvara nanose i otežava saobraćaj.

- Ekipe putara su na terenu u drugom stepenu angažovanja, ukupno 12 ekipa uz radne mašine i grejderi, koji neprekidno rade na čišćenju i posipanju kolovoza.

Foto: RHMZ Printscreen

Prema najavama, padavine bi trebalo da oslabe tokom ranih jutarnjih sati, pa se očekuje i postepeno ukidanje zabrane - kazali su za RINU u AD "Putevi Užice.

U toku dana ne prognoziraju se ozbiljnije padavine, ali se tokom noći ponovo očekuje obilniji sneg.

 Ukoliko do toga dođe, nadležni upozoravaju da će zabrana kretanja teretnih vozila ponovo biti uvedena radi bezbednosti saobraćaja.

Od noćas pada i na Kopaoniku

 Sa kopaonika jutros poručuju da je i tamo sneg počeo da pada, a da će ga do kraja nedelje biti i do 25 centimetara.

AMSS: Kiša, susnežica i sneg otežavaju vožnju

Na putevima u Srbiji danas će kiša, susnežica i sneg otežavati vožnju, a Auto moto savez Srbije (AMSS) upozorava vozače i na nepredviđene zastoje.Zbog niskih temperatura u jutarnjim i večernjim časovima kiša se može lediti pri tlu. Vidljivost je smanjena.

U brdsko-planinskim predelima će doći do formiranja snežnog pokrivača. 

AMSS apeluje na vozače da na put ne kreću bez zimske opreme i da koriste glavne magistralne i regionalne puteve. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja, dok kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko devet sati. 

Kurir.rs/RINA

