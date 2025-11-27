Probio je ciglanu ogradu i zaustavio se u drveću koje je tik uz kuću.
saobraćajna nesreća
AUTOMOBILOM LJUDIMA ULETEO U DVORIŠTE?! Suluda scena usred Novog Sada, probio im ogradu od cigle (FOTO)
U Novom Sadu u Ulici Dragoslava Srejovića, tačnije na uglu sa Ulicom Save Mrkalja, vlasnicima porodične kuće jedan automobil noćas je doslovno uleteo u dvorište.
Probio je ciglanu ogradu i zaustavio se u drveću koje je tik uz kuću.
Srećom, nema teže povređenih lica. Policija je na licu mesta.
