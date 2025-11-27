Slušaj vest

U Novom Sadu u Ulici Dragoslava Srejovića, tačnije na uglu sa Ulicom Save Mrkalja, vlasnicima porodične kuće jedan automobil noćas je doslovno uleteo u dvorište.

Probio je ciglanu ogradu i zaustavio se u drveću koje je tik uz kuću.

Srećom, nema teže povređenih lica. Policija je na licu mesta.

 Kurir.rs

