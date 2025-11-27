Slušaj vest

Svi putni pravci su prohodni. U nižim predelima sneg se ne zadržava na kolovozu, ali zbog vlažnosti potrebna je dodatna opreznost vozača.

Jutros od 4 sata na snagu stupila je zabrana kretanja teretnih vozila preko Zlatibora i Kadinjače zbog snežnih nanosa na pojedinim deonima puteva.

Sneg na Tari, Zlatiboru i Užicu Foto: Kurir.rs/Z.G., screenshot Zlatibor.rs

U užičkim “Putevima” kažu da su na terenu 12 ekipa sa radnim mašinama i grejderima.

Sneg u Čačku se ne šali

Kurir.rs

