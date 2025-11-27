Mokar sneg koji neprekidno pada od sinoć prekrio je krovove u Užicu, a na Zlatiboru i Tari dostigao je visinu i do 10 cm.
ZABELELI SE UŽICE, TARA I ZLATIBOR! Sneg napadao već 10 centimetara! (FOTO)
Svi putni pravci su prohodni. U nižim predelima sneg se ne zadržava na kolovozu, ali zbog vlažnosti potrebna je dodatna opreznost vozača.
Jutros od 4 sata na snagu stupila je zabrana kretanja teretnih vozila preko Zlatibora i Kadinjače zbog snežnih nanosa na pojedinim deonima puteva.
Sneg na Tari, Zlatiboru i Užicu Foto: Kurir.rs/Z.G., screenshot Zlatibor.rs
U užičkim “Putevima” kažu da su na terenu 12 ekipa sa radnim mašinama i grejderima.
Sneg u Čačku se ne šali
Kurir.rs
