Tokom noći i ranih jutarnjih sati snežne padavine nisu zaobišle ni Čačak.

Ekipe zimske službe grada Čačka su od ranog jutra su na terenu i čišćenje puteva će biti izvršeno na mestima gde se sneg se zadržao na kolovozu u višim predelima na sledećim putnim pravcima: Miokovci - Katrići, Milićevci - Galič, Brezovice, Prislonica, Gornja Trepča - Lunjevica, Vujetinci.

- Ekipe naših Javno komunalnih preduzeća su u pripravnosti, pratićemo dalji razvoj vremenskih prilika i intervenisati u slučaju potrebe, saopšteno je za RINI iz JP Gradac.

Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da zbog vlažnih kolovoza prilagode vožnju uslovima na putu.

