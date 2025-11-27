Sneg obeleo i na teritoriji Čačka, najviše ga ima u selima.
Srbija
SNEG I U ČAČKU, POGLEDAJTE KAKO PADA! Putari na terenu od ranog jutra (VIDEO)
Slušaj vest
Tokom noći i ranih jutarnjih sati snežne padavine nisu zaobišle ni Čačak.
Ekipe zimske službe grada Čačka su od ranog jutra su na terenu i čišćenje puteva će biti izvršeno na mestima gde se sneg se zadržao na kolovozu u višim predelima na sledećim putnim pravcima: Miokovci - Katrići, Milićevci - Galič, Brezovice, Prislonica, Gornja Trepča - Lunjevica, Vujetinci.
- Ekipe naših Javno komunalnih preduzeća su u pripravnosti, pratićemo dalji razvoj vremenskih prilika i intervenisati u slučaju potrebe, saopšteno je za RINI iz JP Gradac.
Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da zbog vlažnih kolovoza prilagode vožnju uslovima na putu.
Kurir.rs/RINA
Reaguj
Komentariši