Lepe vesti stižu iz čačanskog porodilišta, jer je tokom poslednja 24 sata na sve stiglo osam beba.

Grad na Moravi je bogatiji za 6 dečaka i 2 devojčice.

- Mame su dobro, bebe zdrave i vitalne. Mališanima želimo dug i zdrav život. Prethodnih 24 sata bilo je dinamično, ali uvek se radujemo kad na svet stigne što više beba, kažu za RINU u čačanskom porodilištu.

Prethodni bebi bum u Čačku evidentiran je u avgustu ove godine, kada je na svet u jednom danu stiglo 10 beba.