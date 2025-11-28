Slušaj vest

KLADOVO - Kladovo se iz godine u godinu potvrđuje kao jedno od najuređenijih i najčistijih mesta u ovom delu Srbije. Zahvaljujući predanom radu JP „Komunalac" , samo od početka godine zasađeno je oko 30.000 raznovrsnih cvetnica, dok su sa jesenjim danima gradski parkovi i zelene površine dodatno obogaćeni novim sadnicama drveća i ukrasnog žbunja.

Dugogodišnja saradnja lokalne samouprave sa Ministarstvom zaštite životne sredine daje sve bolje rezultate – od sistematskog čišćenja divljih deponija do kontinuiranog ozelenjavanja javnih površina. Trenutno se realizuje najnoviji projekat pošumljavanja na više lokacija: u prihvatilištu za pse u pojasu Davidovac–Manastirica, u okviru PU „Neven" u Pemcima, kao i u zoni kod Toplane.

Foto: Opština Kladovo

Predsednik opštine Kladovo, Saša Nikolić, naglašava da su komunalni razvoj, ekologija i unapređenje kvaliteta života građana u vrhu prioriteta lokalne vlasti:

- Kladovo zaslužuje da bude grad po meri svojih građana – uredan, zelen i zdrav. Dosta smo već uradili u tom cilju, ali nastavljamo dalje, intenzivno. Zato kroz zajedničke projekte sa Ministarstvom zaštite životne sredine i našim komunalnim preduzećem kontinuirano ulažemo u sadnju, uređenje i zaštitu zelenih površina. Svaka nova sadnica je ulaganje u kvalitetniji život i budućnost naše dece, kazao je Nikolić.

Direktor JP „Komunalac" Goran Matović pojašnjava da su odabrane lokacije najpovoljnije za formiranje vetrozaštitnih pojaseva, što dodatno doprinosi ekološkoj stabilnosti prostora, a da su za sadnju izabrane vrste koje najbolje uspevaju u ovom delu zemlje.

- Ovih dana sadimo planinski javor, poljski jasen, evropsku smrču, krupnolisnu lipu, kao i ukrasno žbunje poput balkanskog berberisa i šimširike. Sve radove izvodimo uz podršku lokalne samouprave, a u skladu sa smernicama resornog ministarstva, sa kojim imamo izuzetnu saradnju, rekao je Matović.

Foto: Opština Kladovo

Prolećna sadnja ove godine izuzetno je dobro podnela visoke letnje temperature, pre svega zahvaljujući cisterni od 3.200 litara, koju je JP „Komunalac", uz podršku opštine Kladovo, koristio za redovno zalivanje zelene oaze grada.

U narednom periodu radnike „Komunalca" očekuju jesenje aktivnosti – orezivanje, oblikovanje i dalje stručno održavanje svih posađenih sadnica na teritoriji grada i okolnih sela. Time se nastavlja kontinuirani rad na očuvanju i unapređenju zelenih površina, zbog čega Kladovo iz dana u dan postaje sve lepše, uređenije i prijatnije za život. To prepoznaju kako stanovnici ovog grada, tako i mnogobrojni turisti koji dolaze u Kladovo.