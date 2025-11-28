Slušaj vest

Radovi na putnoj infrastrukturi u seoskim područjima opštine Gornji Milanovac privode se kraju. U Mesnoj zajednici Bogdanica, zaseoku Čolovići, završena je rehabilitacija nekategorisanog puta u dužini od 540 metara.Vrednost radova iznosi 3.255.840 dinara sa PDV-om, a izvođač je beogradska firma "AR GRADNJA".

- Ostalo je još da se završi deonica od 540 metara, sa bankinama dva puta po 25 centimetara i asfaltom debljine 5 centimetara. Uspeli smo da iskoristimo lepo vreme i da završimotaj posao, kako bismo mogli da pređemo na gradske ulice. Juče smo počeli radove u Železničkoj i Jevremovoj ulici“ - rekao je Miroslav Aleksić iz firme "AR GRADNJA".

U ulici Kej kosovskih božura izvode se radovi na rehabilitaciji trotoara. U toku je mašinski iskop zemlje i ručni iskop za postavljanje ivičnjaka u dužini od 113 metara. Ugovorena vrednost radova iznosi 787.707,00 dinara sa PDV-om, a izvođač radova je "AR GRADNJA" Beograd.