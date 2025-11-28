Slušaj vest

U organizaciji RPK, u Kruševcu je boravila poslovna delegacija Grčke, sa ciljem uspostavljanja intenzivnije saradnje privrednika Rasinskog upravnog okruga i Solunske regije. Gradonačelnik Ivan Manojlović i zamenica Snežana Radojković ugostili su i generalnog konzula RS u Solunu, Jelenu Vujić Obradović.

Goste je pozdravio gradonačelnik Ivan Manojlović, naglasivši duboke bratske, prijateljske i duhovne veze između srpskog i grčkog naroda i istorijsku podršku koju je Srbija uvek imala od Grčke. Takođe, Solun kao grad ima posebno mesto i značaj u srpskoj nacionalnoj istoriji i prosvetiteljstvu.

Direktorka RPK Krušeevac Maja Marković je izjavila da danas oko 250 grčkih kompanija posluje u Srbiji – uspešno, stabilno i sa jasnom perspektivom. Zapošljavaju više od 12 000 ljudi i koriste Srbiju kao bazu za evropsko i globalno tržište. Iz Rasinskog okruga u Grčkoj radi oko 150 kompanija, sa trendom rasta.

1/6 Vidi galeriju Poslovna delegacija Grčke u Kruševcu Foto: RPK Kruševac

Privredni presek prezentovao je predstavnik Ekonomskog odeljenja Ambasade Grčke u Srbiji, Andonis Katepodis.

-U 2024. godini izvoz grčke robe u Srbiju iznosio 558 miliona evra, dok je izvoz Srbije u Grčku zabeležen na nivou od oko 360 miliona. Trgovina uslugama između naših zemalja procenjuje se na oko 530 miliona evra (turizam, logistika, finansijske i poslovne usluge). Što se tiče direktnih grčkih investicija, one su oko 2,2 mlrd. evra. Samo prošle godine dve grčke kompanije uložile su na tržište Srbije oko 25 miliona evra u industriju i logistiku. Grčke kompanije su kroz svoje poslovanje pokazale posvećenost i otpornost što potvrđuje da je Srbija tržište na kome se isplati dugoročno ulaganje, izjavio je Katepolidis.

– Srbija nudi konkurentnu industrijsku dinamiku, strateški geografski položaj, kvalifikovanu radnu snagu i atraktivne uslove za proizvodnju. Grčka pruža pristup tržištima EU , velike mediteranske luke , razvijene logističke mreže , pomorsku ekspertizu i snažnu energetsku infrastrukturu. To je najbolji način povezivanja Zapadnog Balkana, Evrope i Mediterana. Saradnja u sektoru energetike je posebno značajna i otvara dugoročne investicione mogućnosti u projektima koji su komercijalno održivi i doprinose razvoju regiona. Turizam i ugostiteljstvo takođe predstavljaju jedan od najjačih mostova, a grčki ugostiteljski i hotelski brendovi sve više razmatraju Srbiju kao tržište rasta.

Imamo i konkurentan IT kadar, mogućnosti u oblasti softvera, digitalne tehnologije, istakao je predstavnik Ekonomskog odeljenja Ambasade Grčke u Srbiji.

Jedan od zajedničkih stavova je i da je EKSPO 2027. koji će biti održan u Beogradu odlična prilika za dalju saradnju.

Gradonačelnik Manojlović je podsetio da je tokom poslednjih nedelja, grad Kruševac posetilo više značajnih diplomatsko – privrednih delegacija, počev od kineske, zatim slovačke i grčke.

-Cilj je intenziviranje ekonomskih odnosa, a bilo je reči i o saradnji u oblasti obrazovanja (srednje škole i fakulteti) kulture i dr. U našem gradu, u toku je izgradnja Naučno – tehnološkog parka, a u Solunu sličan Park već funkcioniše, tako da je i to dodatna mogućnost umrežavanja i novih vidova zajedničkog rada u oblasti nauke i biznisa.

“Republika Srbija i Republika Grčka su bratske i prijateljske zemlje”, izjavila je generalni konzul RS u Solunu Jelena Vujić Obradović.

-I mi intenzivno radimo na učvršćivanju ekonomskih, turističkih, kulturnih, tako i diplomatskih i političkih odnosa. Grad Kruševac se izuzetnom dinamikom privredno razvija i u svom punom kapacitetu i snazi ima šta da ponudi Grčkoj. Dosadašnja saradnja je mahom zasnovana na malim i srednjim preduzećima, što je potpisivanje Memoranduma o saradnji između RPK i Privredne komore Soluna i potvrdilo. Kruševac očekuje potpisivanje još dva važna memoranduma u budućnosti, a biće i jedan od nosilaca u Srbiji velikog međunarodnog projekta „Putevima Aleksandra Velikog“ koji će se realizovati naredne godine.

Sa zadovoljstvom primećujem da Kruševac kao carski grad i u sadašnjem sazivu nastavlja ostvarivanje velike vizije, za koju se borio, a i danas pruža punu podršku u njenom ostvarivanju, aktuelni ministar odbrane i pre svega Kruševljanin, Bratislav Gašić, zaključila je generalni konzul RS u Solunu, Jelena Vujić Obradović.