Slušaj vest

U Većnici Narodnog univerziteta počeli su jedinstveni književni susreti pisaca, kritike i publike “Savremena srpska proza”, a to je vreme kada Trstenik postaje svojevrsna prestonica savremene srpske proze.

Trsteničkoj publici predstavljen je književni portret Aleksandra Gatalice o kojem su govorili Petar Pijanović, Aleksandar Jerkov, Mileta Aćimović Ivkov i Veroljub Vukašinović.

Okrugli sto književne kritike sa temom: "Grad u savremenoj srpskoj prozi" održan je u čitaonici Narodne biblioteke "Jefimija".

Savremena srpska proza u Trsteniku Foto: Narodna biblioteka "Jefimija"

Učestvovali su: Aleksandar Jerkov, Petar Pijanović, Milena Davidović, Vladimir Gvozden, Jelena Milić, Ana Stišović Milovanović, Mladen Vesković, Mileta Aćimović Ivkov i, Aleksandar Gatalica.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaAMBASADOR SLOVAČKE MIHAIL PAVUK POSETIO TRSTENIK: Razgovor o jačanju međusobne saradnje i razvoju zajedničkih projekata od obostranog interesa
Ambasador SLovačke u TS 5.jpg
SrbijaJESENJI SAJAM ZAPOŠLJAVANJA: U Trsteniku održana tradicionalna privredna manifestacija (FOTO)
Ts sajam 2.jpg
HronikaNAPAO VLASNIKA MENJAČNICE I OTEO MU TORBU SA 100.000 EVRA: Uhapšen razbojnik u okolini Trstenika
IMG_20251106_172138.jpg
SrbijaOPŠTINA ODLUČNO PODRŽAVA ŽENE U SVIM OBLASTIMA PRIVREDE I DRUŠTVENOG ŽIVOTA Trstenik neguje politiku podrške ženama kroz kampanju Lice promene
Trstenik, centar grada.jpg