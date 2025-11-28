Okrugli sto književne kritike sa temom: "Grad u savremenoj srpskoj prozi" održan je u čitaonici Narodne biblioteke "Jefimija"
Manifestacija
KNJIŽEVNI SUSRETI SAVREMENA SRPSKA PROZA U Trsteniku održana tradicionalna nacinalna kulturna manifestacija po 42. put (FOTO)
Slušaj vest
U Većnici Narodnog univerziteta počeli su jedinstveni književni susreti pisaca, kritike i publike “Savremena srpska proza”, a to je vreme kada Trstenik postaje svojevrsna prestonica savremene srpske proze.
Trsteničkoj publici predstavljen je književni portret Aleksandra Gatalice o kojem su govorili Petar Pijanović, Aleksandar Jerkov, Mileta Aćimović Ivkov i Veroljub Vukašinović.
Okrugli sto književne kritike sa temom: "Grad u savremenoj srpskoj prozi" održan je u čitaonici Narodne biblioteke "Jefimija".
Savremena srpska proza u Trsteniku Foto: Narodna biblioteka "Jefimija"
Vidi galeriju
Učestvovali su: Aleksandar Jerkov, Petar Pijanović, Milena Davidović, Vladimir Gvozden, Jelena Milić, Ana Stišović Milovanović, Mladen Vesković, Mileta Aćimović Ivkov i, Aleksandar Gatalica.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši