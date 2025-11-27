Slušaj vest

Tokom večernjih sati jake snežne padavine opet su okovale Zlatiborski okrug. Saobraćaj se na magistralnom putu odvija otežano, a sve raspoložive ekipe su na terenu.

- Sneg je tokom večeri opet počeo jako da pada. Zabrana saobraćaja za kamione koja je tokom dana ukinuta, ponovo je večeras uvedena. Svim vozačima se savetuje pojačan oprez - kažu za RINU u Putevima Užice.

Dodaju da je na terenu 12 ekipa i da se putevi čiste po prioritetima. Saobraćajnice se posipaju solju i rizlom kako bi se sprečila pojava poledice.

Kurir.rs/Rina

