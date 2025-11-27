Zbog odrona na putu Ribarci – Karamanica kod Bosilegrada saobraćaj se odvija jednom trakom uz naizmenično propuštanje vozila. Ekipe su na terenu.
Srbija
ODRON NA PUTU RIBARCI - KARAMANICA KOD BOSILEGRADA: Otežan saobraćaj, vozi se jednom trakom
JP "Putevi Srbije" saopštilo je da s na putu Ribarci - Karamanica kod Bosilegrada, saobraćaј odviјa јednom saobraćaјnom trakom, uz naizmenično propuštanje vozila, zbog odrona.
Kako ističu, ekipe su na terenu, a javnost će blagovremeno biti obaveštena o normalizaciјi saobraćaјa.
Kako se navodi, mole se učesnici u saobraćaјu da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Kurir.rs
