JP "Putevi Srbije" saopštilo je da s na putu Ribarci - Karamanica kod Bosilegrada, saobraćaј odviјa јednom saobraćaјnom trakom, uz naizmenično propuštanje vozila, zbog odrona.

Kako ističu, ekipe su na terenu, a javnost će blagovremeno biti obaveštena o normalizaciјi saobraćaјa.

Kako se navodi, mole se učesnici u saobraćaјu da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Kurir.rs

