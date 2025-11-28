Slušaj vest

Sremska Mitrovica je jedan od retkih gradova u Srbiji koji svake godine bira "malog gradonačelnika" – tradiciju koju mališani obožavaju, a odrasli rado prate. Funkcija je simbolična, traje godinu dana, ali deci donosi ogroman ponos.

Ove godine tu prestižnu titulu poneo je Konstantin Dostanić (8), učenik drugog razreda OŠ „Boško Palkovljević Pinki“, koji je zvanično „preuzeo mandat“ od prošlogodišnje male gradonačelnice, Anastasije Danilović iz Kuzmina, na svečanosti povodom Svetskog dana deteta.

Konstantin je pobedio na konkursu „Kad porastem biću gradonačelnik“, koji Grad Sremska Mitrovica organizuje još od 2015. godine.

Dečak je za Kurir rekao kako je sve počelo,

- Snimali smo video, ja i mama. Prvo je bilo takmičenje u školi, pa su poslali rad u Grad… i eto, izabrali su baš mene - ispričao je kroz širok osmeh i naglasio da mu je mama najveći oslonac.

Iako ima svega osam godina, Konstantin jasno zna šta bi voleo da promeni.

- Da svi ljudi u mestu budu srećni. I uveo bih Dan dobrih dela. da svako uradi nešto lepo, pomogne komšiji. Mislim da bi to bilo dobro za grad - kaže ovaj mali humanitarac.

Konstantin Dostanić (8) Foto: Kurir/Dijana Šćekić

Konstantin trenira kajak, obožava sport i druženje, pa je na svečanosti dobio i dva poklona: veslo, simbol podrške njegovom omiljenom sportu i besplatnu sezonsku kartu za klizalište u Sremskoj Mitrovici

Pokloni su, kako kažu iz Gradske kuće, znak pažnje prema deci koja svojim idejama čine zajednicu boljom.

Konkurs „Kad porastem biću gradonačelnik“ privlači svake godine više stotina radova. Komisija bira najkreativnije i najautentičnije – one koji su pisani potpuno dečjim jezikom, bez mešanja odraslih.