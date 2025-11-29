Slušaj vest

LOZNICA- Iz gradske uprave pozvali su građane da učestvuju u pripremi najvažnijeg dokumenta, budžeta grada za 2026. godinu. kojim se određuje pravac daljeg razvoja Loznice. Pozivaju građane da, kako su saopštili, ''zajedno oblikujemo budžet koji će naš grad učiniti još lepšim, uređenijim i uspešnijim za Loznicu po meri života''.

Poručuju da će zahvaljujući odgovornom upravljanju finansijama i snažnoj podršci Republike Srbije i u 2026. nastaviti ulaganje u puteve i ulice, škole i sportske objekte, kulturne sadržaje, energetsku efikasnost i programe podrške najuspešnijim učenicima i studentima, nezaposlenima, majkama, porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima, kao i ''svima koji žele da žive, rade i ostanu u Loznici''. Gradska uprava podseća da je od oktobra 2024. do danas asfaltirano ukupno 22,3 kilometra puteva u 35 mesnih zajednica, završena su dva dečja igrališta, uskoro će biti otvoreno treće, sanira se veliko klizište u Banji Koviljači, rade blokovske saobraćajnice sa parkinzima i rekonstruiše fekalna i atmosferska kanalizacija u centru grada, kod ''Sokolane'', kao i rekonstrukcijа, adaptacijа i energetskа sanacijа kuglane u UFK ''Lagator'', navode iz gradske uprave.

Foto: T.Ilić

Ovih dana otvoreno je obdanište za 50 dece u sklopu škole u Lipničkom Šoru, a počela je i izgradnja parkinga sa 82 mesta u Novom naselju. U pozivu građanima iz lokalne samouprave poručuju da je ''naša najveća snaga uvek bila otvorenost za vaše ideje zato vas i sada pozivamo da svojim predlozima doprinesete kreiranju budžeta, jer najbolja rešenja nastaju onda kada se usaglase potrebe ljudi koji ovde žive''. Lozničani predloge i sugestije mogu slati na adresu projekti@loznica.rs, ili u pisanom obliku na: Gradska uprava Loznica – Odeljenje za finansije, Karađorđeva 2. U susret novom budžetu najavljene su i javne rasprave koje će ovoga vikenda biti održane u Banji Koviljači i Lešnici, a prvog decembra i Skupštinskoj сali u Loznici.

Pozivamo građane da učestvuju u javnim raspravama i daju predloge, mišljenja i sugestije, kako bismo zajedno kreirali budžet koji odgovara potrebama našeg grada i svih naših sugrađana, ističu iz gradske uprave.