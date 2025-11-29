Srbija
PRESEK STANJA NA GRANICAMA TOKOM VEČERI Teretnjaci na Batrovcima čekaju 8 sati
Prema informacijama Uprave granične policije na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je osam sati, a na graničnom prelazu Sremska Rača sat vremena, saopštilo je JP "Putevi Srbije".
Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.
Kako je navedeno u saopštenju, na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.
