Bele pahulje večeras su prekrile Ivanjicu, stvarajući prvi pravi zimski ugođaj u ovom kraju.

Kako se vidi na snimku objavljenom na Instagram stranici 192.rs, u centru grada već se formirao tanak, ali uočljiv snežni pokrivač.

Republički hidrometeorološki zavod ranije je najavio pogoršanje vremena.

U nižim predelima očekuju se kiša i susnežica, dok će u brdsko–planinskim krajevima, kao i u delovima jugozapadne Srbije, padati sneg uz povećanje visine snežnog pokrivača. Na području Homoljskih planina i viših predela jugoistočne Srbije moguća je i pojava ledene kiše, upozorava RHMZ.

