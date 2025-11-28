Srbija
BELI SE SRPSKI GRAD Od vejavice se ne vidi prst pred okom, pogledajte prizore (VIDEO)
Bele pahulje večeras su prekrile Ivanjicu, stvarajući prvi pravi zimski ugođaj u ovom kraju.
Kako se vidi na snimku objavljenom na Instagram stranici 192.rs, u centru grada već se formirao tanak, ali uočljiv snežni pokrivač.
Republički hidrometeorološki zavod ranije je najavio pogoršanje vremena.
U nižim predelima očekuju se kiša i susnežica, dok će u brdsko–planinskim krajevima, kao i u delovima jugozapadne Srbije, padati sneg uz povećanje visine snežnog pokrivača. Na području Homoljskih planina i viših predela jugoistočne Srbije moguća je i pojava ledene kiše, upozorava RHMZ.
