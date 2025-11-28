Slušaj vest

Nekoliko sati između Gornjeg Milanovca i Čačka, u mestu Katrići, sneg pada bez prestanka.

Snežni pokrivač dostigao je visinu i do 10 centimetara.

Sneg se zadržava i na kolovozu, pa se očekuje da putarske ekipe uskoro krenu u čišćenje i posipanje saobraćajnica.

Upozorenje RHMZ na snežne padavine

U brdsko-planinskim predelima do subote, 29. novembra, očekuje se povremeno sneg jačeg intenziteta, koji će usloviti smanjenu vidljivost, kao i zadržavanje snežnog pokrivača na kolovozu. Jači sneg očekuje se uglavnom u večernjim i noćnim satima i tada se može očekivati njegovo zadržavanje ponegde i u nižim predelima zapadne, centralne i jugozapadne Srbije.

U oblasti Homoljskih planina i u višim predelima jugoistočne Srbije u istom periodu prognoziraju se mešovite padavine (kiša i sneg), a usled niskih temperatura, kiša se mestimično može lediti na tlu.

Oprez se savetuje svim učesnicima u saobraćaju, stoji u upozorenju RHMZ.

Sneg je napadao i u Ivanjici, a snimak iz ovog grada pogledajte klikom ovde.

Očekuje se i ledena kiša

Oblačno, mestimično sa snegom, a u nižim predelima severne, istočne i jugoistočne Srbije sa kišom i susnežicom. U višim planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije očekuje se i ledena kiša.

U Beogradu oblačno s kišom, tokom noći i slabim snegom

U Beogradu oblačno sa slabom kišom, u višim delovima grada i susnežicom, a tokom noći i slabim snegom, stoji u najavi RHMZ.

Kako najavljuje RHMZ, u subotu oblačno i hladno, na jugu i jugoistoku suvo, u ostalom delu zemlje mestimično sa susnežicom i snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača ponegde u brdsko-planinskim predelima, dok se u većem delu Vojvodine, kao i u Negotinskoj Krajini očekuje kiša. Pre podne u jugozapadnoj i centralnoj Srbiji, a posle podne i u ostalim krajevima prestanak padavina. Vetar slab do umeren, na istoku Srbije povremeno i jak zapadni i severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja od -1 do 4 °C, a na istoku zemlje do 6 °C.

Od nedelje do četvrtka u većini krajeva malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i postepeno toplije, osim u mestima gde će se jutarnja magla zadržati veći deo dana. Samo se uz nešto više oblačnosti slaba kiša, u planinskim predelima slab sneg očekuje u nedelju na istoku Srbije, a u utorak kratkotrajna kiša je moguća i na krajnjem severu Vojvodine.

U petak i subotu jače naoblačenje, koje će mestimično usloviti kišu, najavio je RHMZ.