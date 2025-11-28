Slušaj vest

Padavine i niske temperature mogu da pokrenu i odrone. Pre četiri dana na Ibarskoj magistrali obrušila se velika stena i pala na automobil u pokretu. Tom prilikom nije bilo povređenih.

Užički putari održavaju oko 700 kilometara mreže državnih putava u šest opština Zlatiborskog okruga. Među najopasnijim, zbog pojave odrona, je deonica od Prijepolja prema crnogorskom primorju, pogotovo u zimskom periodu.

Alen Mušović, šef službe za održavanje "Putevi" Užice, kaže: "Kada temperatura oscilira oko nule, uvek postoji mogućnost od odrona. Sa velike visine može da se obruši i veliki kameni blok, koji može biti preko deset kubika. U tim situacijama, po dobijanju informacije, naše ekipe odmah izlaze na lice mesta, nebitno za doba dana, da li je to popodne, uveče, državni ili verski praznik, odmah pristupaju prvo obezbeđenju lokacije adekvatnom saobraćajnom signalizacijom, a često i svetlosnom."

Ipak, nemoguće je da putari u svakom trenutku budu na mestu odrona. Vozači najčešće obaveste policiju, ali bi mogli da ispolje i solidarnost na drumu. Evo, i u ovakvim nepredviđenim okolnostima na putu možemo i sami, pre dolaska nadležne službe, pomoći drugim vozačima tako što ćemo bar najosnovije kamenje ukloniti za prolaz.

Džemal Kozica, "Putevi" Užice, dodaje: "Što se tiče odrona, kad je kiša, učestalih odrona ima dosta, znači održavam deonicu magistralnog puta od ove Badrove vode, do Barskog mosta. Tako ima negde odrona, negde nema i tako."

Sam ne može da ukloni teško kamenje, ali uz pomoć kolega odron je brzo sklonjen sa puta. Opasnost uvek postoji, jer je taj put građen pre pola veka. U poslednje četiri godine, po nalogu Puteva Srbije, uređena je rekonstrukcija više od deset najkritičnijih lokacija, a trajno rešenje je armiranobetonska galerija.

Alen Mušović, šef službe za održavanje "Putevi" Užice, objašnjava. "Nalog smo dobili od Puteva Srbije, korišćene su savremene metode, poput bušenih šipova za fundiranje temelja, a iznad puta su napravljene jake armirano betonske grede. Tako da kamen koji padne sa velike kosine preleće preko ove galerije. Nema opasnosti za odvijanje saobraćaja. To je vrsta jednog potpornog tunela."

Ukoliko dobiju nalog za izgradnju novih galerija, koje su izuzetno skupe, Alen kaže da će užički putari taj posao uraditi. Do tada, na toj kritičnoj deonici, vozačima se savetuje da poštuju propisanu brzinu, uslove saobraćaja i veću opreznost u vožnji.