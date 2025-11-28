Slušaj vest

Na večernjem nebu Srbije večeras će se odigrati jedan od najlepših astronomskih prizora kraja meseca bliska konjunkcija Meseca i Saturna, poznata među astronomima kao „nebeski poljubac“. Ovaj astralni susret biće vidljiv širom zemlje, pod uslovom da oblaci ne pokvare pogled, a trajaće od ranog sumraka pa sve do iza ponoći.

Prema podacima domaćih astronoma, Mesec i Saturn će se na nebu naći na svega nekoliko stepeni razdaljine, stvarajući upečatljiv vizuelni kontrast: srebrnasti sjaj našeg prirodnog satelita i zlatkasta, mirna tačka Saturna ispod njega. Iako deluju gotovo spojeni, reč je, naravno, o perspektivnoj varki na nebeskoj sferi – ali dovoljno upečatljivoj da privuče i one koji retko gledaju u nebo.

U Srbiji je Sunce danas zašlo između 16:10 i 16:25, u zavisnosti od grada, pa se konjunkcija najjasnije videla od 16:30 do 17:00 časova.

Tokom večeri para će se polako spuštati ka jugozapadu, ostajući vidljiv sve do oko 1 sat posle ponoći, kada će nestati ispod horizonta.

Mesec se nalazi u fazi prvog kvarta, što znači da je dovoljno svetao da dominira nebom, ali ne toliko da zaseni slabije objekte oko sebe. Saturn će se pojaviti tik ispod njega kao jasno žućkasto svetlo, bez treperenja što ga razlikuje od obližnjih zvezda.

Kako najbolje posmatrati „poljubac“ Meseca i Saturna?

Ovu konjunkciju moguće je videti golim okom, čak i iz svetlosno zagađenih gradova poput Beograda i Novog Sada. Ipak, najbolji prizor čeka one koji se upute ka mračnijim predelima obroncima Avale, Fruške gore, Zlatibora, Tare, Vršačkih planina ili vojvođanske ravnice.

Za još bolji doživljaj pomaže dvogled, a ljubitelji astronomije sa teleskopima moći će da vide i Saturnove prstenove koji su trenutno gotovo zaravnjeni, jer su pod malim uglom u odnosu na našu liniju gledanja.

Poslednji astronomski ples u novembru

Ovaj večerašnji susret Meseca i Saturna poslednji je veliki astronomski događaj u novembru. Ako vreme posluži, Srbija će imati savršenu priliku da isprati jedan od najromantičnijih prizora na zimskom nebu kratki, ali upečatljivi „nebeski poljubac“ između dva najprepoznatljivija tela Sunčevog sistema.