Slušaj vest

Zaposleni u industrijskoj zoni u zlatiborskom selu Šljivovica zabrinuli su se, kada su pre tri dana imala nesvakidašnjeg i nepozvanog gosta.

Na FB stranici Zlatiborci, Snežana Milosavljević objavila je fotografiju, a ono što je na njoj nisu ni sanjali da to mogu videte u njihovom selu i to u krugu gde svaki dan prolazi veliki broj ljudi.

Ispred jedne paletare snimljen je ogroman medved.

- On je došao pred vrata paletare. Oni koji su ga videli bili su prestravljeni. On je kroz otvorena vrata gledao pravo u njih. Onda je otišao. I to se sve dešavalo u krugu gde ima desetine preduzeća u kojima radi veliki broj ljudi i na oko 150 m od magistralnog puta Užice – Mokra Gora – priča radnik iz te zone.