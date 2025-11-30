Slušaj vest

PRIBOJ – Obilne padavine prethodnih dana donele su i nove muke ekolozima iz Priboja. Čim je vodostaj na reci Lim porastao na 200 centimetara do nivoa redovne odbrane od poplava, odmah je sa tim talasom stigla i ogromna količina smeća do postavljenih lančanica. Na Potpećkom jezeru ponovo je formirana plutajuća deponija, a ekolozi su već na terenu.

- Situacija je jako teška, sinoć je na obe lančanice stiglo i po sedam hiljada kubika smeća. One su odradile svoj deo posla i sprečile da otpad dalje probije. Mi smo odmah danas izašli na teren i već smo počeli da čistimo. Počeli smo da guramo otpad i približavamo obali, koliko možemo u ova dva dana. U ponedeljak smo zakazali da dođu kamioni i bageri i to da sklone, ali je pitanje šta će biti dalje, kaže za RINU Siniša Laković iz Ekološkog udruženja Jastreb.

Foto: RINA

Ovaj ekološki problem na tromeđi je aktuelan godinama unazad, a najviše muka zadaje otpad koji rekom stiže sa severa Crne Gore. Pribojski ekolozi čine koliko je u njihovoj moći i uvek su prvi na terenu, ali ne mogu sve sami.

- Stanje prelazi naše mogućnosti. Mi ćemo izaći na teren kao i uvek, ali ćemo se obratiti resornom ministarstvu da nam pomogne. Ovo je postao gotovo nerešiv problem. Sad su bili stručnjaci u Bijelom Polju, njihovo komunalno i naše komunalno radili su evropski projekat za čišćenje i održavanje Lima. Ovi u Bijelom Polju su, neki dan, postavili lančanicu iznad grada, koja je plastična, i ona im je u noći otkinulo i odnelo. Nisu baš najažurmiji. Tako da je ovo posao u krug. Čim padne kiša i voda pređe 200 kubika u otoku, odmah imamo istu sliku, ističe Siniša.