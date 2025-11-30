LOZNICA – Pretposlednji novembarski dan ove godine je neradan kao što je to bio svaki 29. novembar sve do 2001. godine kada je poslednji praznovan Dan republike. Dok je bio državni praznik dva dana se odmaralo, ali je sa raspadom nekadašnje Jugoslavije u zaborav otišao i Dan republike. Potrajao je i pošto je država nestala, ali je pre 23 godine, 14. novembra 2002. ukinut odlukom Savezne skupštine.

Praznovanjem 29. novembra, kao Dana republike obeležavan je datum održavanja Drugog zasedanja AVNOJ-a u Jajcu, održano tog datuma 1943. godine u Bosni i Hercegovini. Tada je Komunistička partija Jugoslavije donela odluku o formiranju države federalnog ustrojstva, Jugoslavije, koja je nazvana Federativna Narodna Republika Jugloslavija (FNRJ). Mada te države, kasnije preimenovane u Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, odavno nema njenih tragova još ima u Loznici. Decenijama zaposlene i one koji dolaze u jednu od najstarijih lozničkih zgrada, podignuta je 1895. Godine, u kojoj je smeštena Policijska stanica u Loznici, iznad ulaznih vrata, dočekuje u fasadu utisnut crveni grb Federativne Narodne Republike Jugoslavije, kako nam se država zvala do 1963. godine. Na njemu se nalazi pet buktinja koje simbolizuju bratstvo pet naroda koji su činili tadašnju zemlju, Srba, Slovenaca, Hrvata, Makedonaca i Crnogoraca sa natpisom 29.11.1943. Zgrada se nalazi pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika iz Valjeva pa je i prilikom njene rekonstrukije pre nekoliko godina i radova na fasadi grb ‘’preživeo’’. Verovatno ga nema više nigde, osim u nekom muzeju, pogotovo ne na državnoj ustanovi, ali u Loznici i dalje ‘’stoji’’ na svom mestu ovaj svedok prošlosti.