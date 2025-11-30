OGLASILI SE PUTEVI SRBIJE: Vozačima se zbog ove dve pojave na putu savetuje poseban oprez
Javno preduzeće "Putevi Srbije" upozorava vozače da postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.
"Savetujemo učesnicima u saobraćaju maksimalan oprez pri vožnji i da prilagode brzinu kretanja zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost na putevima", navodi se u saopštenju JP "Putevi Srbije".
Vozačima se savetuje maksimalan oprez pri vožnji, jer, zbog moguće niske temperature u jutarnjim i večernjim satima, postoji mogućnost pojave mestimične poledice na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima.
Na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe JPPS, na pojedinim deonicima ima snega do 5 centimetara i to na putu Nova Varoš - Aljinovići, kod državne granice sa Crnom Gorom (granični prelaz Jabuka) - Prijepolje i Jelova Gora - Užice.
Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm i na teritoriji Užica.
Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Čačka, Ivanjice, Kruševca, Novog Pazara i Užica.
Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.
JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.
Na putevima u Srbiji danas će kiša, susnežica i sneg otežavati vožnju, a Auto moto savez Srbije (AMSS) upozorava vozače i na nepredviđene zastoje.