Slušaj vest

Javno preduzeće "Putevi Srbije" upozorava vozače da postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

"Savetujemo učesnicima u saobraćaju maksimalan oprez pri vožnji i da prilagode brzinu kretanja zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost na putevima", navodi se u saopštenju JP "Putevi Srbije".

Vozačima se savetuje maksimalan oprez pri vožnji, jer, zbog moguće niske temperature u jutarnjim i večernjim satima, postoji mogućnost pojave mestimične poledice na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima.

Na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe JPPS, na pojedinim deonicima ima snega do 5 centimetara i to na putu Nova Varoš - Aljinovići, kod državne granice sa Crnom Gorom (granični prelaz Jabuka) - Prijepolje i Jelova Gora - Užice.

Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm i na teritoriji Užica.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Čačka, Ivanjice, Kruševca, Novog Pazara i Užica.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.