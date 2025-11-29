Slušaj vest

Srbija je danima pod oblacima, uz kišu, susnežicu i sneg. Najobilniji sneg pao je na planinama zapadne i jugozapadne Srbije, a sneg je zabeleo i mnoge gradove, među njima i Beograd.

Na planinama je palo 10 do 20 cm novog snega.

Rekorder u visini snežnog pokrivača pored Zlatibora i drugih planinama na zapadu Srbije je Goč.

Ova ne tako visoka planina sa tek malo više od 1000 metara nadmorske visine, dobila je preko čak 30 cm snega.

Prizori na planini su kao usred zime i kao iz bajke, a u snegu i zimskim prizorima uživali su svi.

Kurir/Telegraf

